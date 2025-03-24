Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде Москва и Вашингтон решили обсудить там безопасность судоходства в Черном море

24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации между Россией и США. На повестке — безопасность судоходства в Черном море. Накануне там же прошли переговоры США с Украиной. Подробнее — в материале РБК

Эр-Рияд (Фото: Sui Xiankai / XinHua / Global Look Press)

24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут экспертные консультации России и США. Тема переговоров — безопасность судоходства в акватории Черного моря.

С российской стороны в них будут участвовать глава комитета Совета Федерации по международным делам, прежде заместитель министра иностранных дел (2005-2019 годы) Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Прежде всего, у нас есть один вопрос, по которому мы будем [работать]. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — заявил 22 марта телеканалу «Звезда» Карасин, не уточнив, о каком вопросе речь.

По данным The Washington Post, в американскую делегацию вошли директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники спецпосланника Кита Келлога и представители советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

С чем Россия, США и Украина подошли к консультациям в Эр-Рияде

Российско-американские консультации президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали во время их второго телефонного разговора, прошедшего 18 марта. Главным его итогом стало то, что Москва согласилась на предложение Трампа «о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры». «Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», — сообщил Кремль детали разговора.

Как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 24 марта Россия и США будут обсуждать возобновление так называемой Черноморской зерновой инициативы, которая действовала с июля 2022 по июль 2023 годов и предполагала создание безопасных коридоров для вывоза зерна из украинских портов и снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию.

«Наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество. Ведь раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры», — оценил перспективы консультаций Песков, отметив, что России импонирует тональность новой администрации США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море. По его словам, «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие». О всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня Киев и Вашингтон договорились в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта; вопрос был в том, согласится ли на него Москва. Путин принципиально высказался за, но обозначил ряд вопросов, на которые Москва хочет получить ответ перед общим прекращением огня, согласившись остановить удары по объектам энергетики. Киев такой вариант принял.

23 марта Уолтц заявил, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо». Он обозначил следующий порядок действий: после вступления в силу прекращения огня по энергетической инфраструктуре стороны должны договориться о прекращении огня на Черном море, чтобы «обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю»; следующий этап — обсуждение «линии контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения», в рамках которого надо прояснить «механизмы проверки [режима прекращения огня], миротворчество, замораживание линий там, где они есть». «И затем, конечно, более широкий и постоянный мир, который будет своего рода обсуждением территории [в обмен] на постоянный и долгосрочный мир, о чем украинцы склонны говорить или говорили как о гарантиях безопасности», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CBS.

За несколько дней до российско-американских консультаций стало известно, что 24 марта в Эр-Рияде также пройдут переговоры США с Украиной. По замыслу Вашингтона, в итоге это должны были быть непрямые переговоры между Москвой и Киевом. «Обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем одну сторону: «Каковы ваши условия?». Затем идем к другой стороне и спрашиваем ее об их условиях. Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — рассказал 20 марта в интервью The Glenn Beck Program спецпосланник Келлог, которому Трамп поручил курировать контакты Вашингтона с Киевом.

Потом выяснилось, что переговоры США и Украины в Эр-Рияде пройдут на день раньше, 23 марта. По словам Зеленского, в украинскую делегацию должны были войти министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса. Киев назвал контакты не политическими, а техническими, ориентированным на то, чтобы определить «параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров». Также в Эр-Рияде украинская делегация собиралась представить список инфраструктурных объектов, которые Украина хотела бы обезопасить в рамках частичного прекращения огня.

Контакты России и США во второй срок Дональда Трампа (с 20 января 2025 года) 11 февраля — поездка спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. 12 февраля — первый официальный телефонный разговор Путина и Трампа. 18 февраля — переговоры России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Москву представляли глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф. 27 февраля — переговоры России и США в Стамбуле об устранении «раздражителей» в дипломатических отношениях. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, которому США после переговоров дали согласие на работу послом в Штатах, американскую — заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. 14 марта — второй визит Уиткоффа в Москву. 18 марта — второй официальный телефонный разговор Путина и Трампа. Также известно минимум о двух телефонных разговорах Сергея Лаврова и Марко Рубио (15 февраля и 16 марта), о двух — между Юрием Ушаковым и Майком Уолтцем (12 марта и 19 марта) и об одном — между главами СВР и ЦРУ Сергеем Нарышкиным и Джоном Рэтклиффом (11 марта).

Какие шаги на украинском направлении предпринимает Европа

Европейские страны продолжают обсуждать отправку на Украину миротворцев — идею, которую в последние несколько месяцев продвигают британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон. Для этого начальники генштабов 30 стран Европы и ее союзников встретились 20 марта в Лондоне. Британия и Франция заявляют о готовности отправить свои войска на Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Количество союзников, готовых поддержать эту идею, по-прежнему неизвестно. По информации The Times, в настоящее время около полдюжины стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают отправку на Украину до 30 тыс. военнослужащих. Другие готовы помочь оружием и логистикой. О присоединении Чехии к «коалиции желающих» в интервью «Европейской правде» заявил президент республики Петр Павел. По его словам, в настоящее время обсуждение этого вопроса продолжается, и «как только появится общая готовность отправить контингент, Чехия будет его частью».

План Стармера и Макрона об урегулировании конфликта на Украине предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц в качестве первого этапа. В рамках второго этапа на Украине размещается миротворческий контингент.

В ходе встречи 20 марта Стармер заявил, что не знает, будет ли заключено мирное соглашение, но, по его оценкам, союзники Киева «делают шаги в правильном направлении», поскольку «коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией переходит в «оперативную фазу». «Крайне важно, чтобы мы проделали эту работу, потому что мы знаем наверняка одно: Путин нарушит сделку, за которой ничего не стоит», — сказал британский лидер.

Накануне встречи в британской столице начальник польского Генштаба генерал Веслав Кукула заявил в интервью агентству PAP, что ЕС готовит «многовариантную операцию» на Украине. «Это планирование нескольких возможных вариантов операции и определение того, какие силы нам понадобятся, чтобы обеспечить такой тип гарантий безопасности», — пояснил он. При этом Кукула уточнил, что участие Польши будет соответствовать заявленному на политическом уровне (официальная Варшава привлечение своих военных к мирной миссии исключает).

В Брюсселе тем временем обсуждают масштабный проект перевооружения региона, предполагающий интеграцию украинской оборонной промышленности в европейскую. 19 марта Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне «Готовность 2030», в которой описан сценарий «высокоинтенсивной войны» на европейском континенте. ЕС называет Россию «фундаментальной угрозой» и призывает готовиться к ее сдерживанию. Соответствующий проект перевооружения подразумевает поддержку производителей вооружений внутри блока и «компаний-единомышленников из третьих стран», совместные закупки и упрощение финансирования проектов в военной области.

Отчасти идея перевооружения стран ЕС мотивирована стремлением достичь по расходам на оборону планки в 3,5% от ВВП, пояснил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Bloomberg сообщает, что НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить свои запасы оружия и техники примерно на 30%. Таким образом альянс «реагирует на растущую угрозу со стороны России», а также на стремление Трампа переместить большую часть бремени с США на остальную часть НАТО.

Инициативу по перевооружению европейские лидеры обсуждали и на встрече 20 марта. Тогда же страны ЕС рассмотрели предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас создать фонд военной помощи Украине объемом €20-40 млрд. В частности, этот план предполагал отправку Украине боеприпасов на €5 млрд. У ряда государств, включая Францию, Италию и Испанию, он отклика не нашел, сообщила La Stampa. Традиционное сопротивление инициативам ЕС, направленным на поддержку Киева, выразила Венгрия — в результате итоговое коммюнике саммита, посвященное Украине, как и две недели назад, подписали только 26 стран блока.

Макрон, в свою очередь, анонсировал очередной саммит «коалиции желающих» при участии Зеленского. Встреча состоится в Париже 27 марта. На ней, в частности, будут присутствовать Германия, Италия, Польша и другие страны ЕС, а также государства, которые не входят в блок, в том числе Великобритания и Канада.