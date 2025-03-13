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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом сообщил о беседе Уолтца с российским коллегой

Белый дом: советник Трампа по нацбезопасности поговорил с российским коллегой
Сюжет
Военная операция на Украине
С кем именно общался советник Белого дома по нацбезопасности, не уточняется. В Москву в скором времени должен прибыть советник Трампа Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о перемирии с Украиной
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Leah Millis / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уотлц провел телефонную беседу «со своим российским коллегой», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает CNN. Кто именно этот коллега, она не уточнила. 

Ливитт также рассказала, что спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву, чтобы обсудить возможность 30-дневного перемирия с Украиной. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что контакты с Россией на этот счет запланированы на 13 марта.

Пресс-секретарь не предоставила информации о том, пройдет ли разговор президентов Путина и Трампа на фоне обсуждения прекращения огня. Сам глава США ранее допускал, что обсудит предложение о перемирии с Путиным.

«У меня нет расшифровки звонков президента, но, как президент всегда делает, если такой звонок состоится, он даст вам знать», — сказала Ливитт.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допускал переговоры между президентами ввиду необходимости обговорить потенциальное перемирие. По словам Пескова, сейчас можно организовать разговор лидеров в сжатые сроки благодаря имеющимся каналам для диалога.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам стороны объявили, что Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления, если на него согласится Москва. В обмен на такой шаг США готовы возобновить предоставление разведданных и военной помощи Украине.

На следующий день Reuters, ссылаясь на российские источники, сообщил, что Путин вряд ли поддержит предложение о перемирии. По словам собеседников агентства, любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и ее интересы, без конкретных обязательств Москва может воспринять инициативу о прекращении огня как ловушку. В то же время Bloomberg, также ссылаясь на свои источники, сообщил, что Москва, вероятнее всего, согласится на перемирие, постаравшись добиться максимально выгодных для себя условий.

Песков на вопрос о выгоде для России от предложения о прекращении огня призвал дождаться конкретики.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Уолтц телефонный разговор Россия
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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