В Киеве назвали цель новой встречи Украины и США в Саудовской Аравии

Украина рассматривает встречу с представителями США как техническую, а не политическую, сказал Тихий. Келлог говорил о плане у США на «непрямые переговоры» представителей Москвы и Киева и что делегации разместят в разных комнатах

Киев, Украина (Фото: Владислав Содел / Shutterstock)

Украина рассматривает следующую встречу с представителями США в Саудовской Аравии как двустороннюю и техническую, а не политическую. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий, передает «РБК Украина».

Речь идет о консультациях представителей стран в Эр-Рияде, назначенных на 24 марта. Тихий рассказал, что Киев рассчитывает обсудить с делегацией США «параметры предложений по прекращению огня».

«Эта встреча не политическая, а техническая. Это встреча, на которой должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров», — сказал он.

Так Тихий ответил на заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. По его словам, таким образом США собирались выяснить условия сторон для полного прекращения огня.

Как сообщил представитель украинского МИДа, контакты с российской стороной в Эр-Рияде не запланированы. Келлог говорил, что в Эр-Рияде представителей Украины и России разместят в разных комнатах и спросят об условиях полного прекращения огня.

«По состоянию на сегодняшний день мы общаемся с американской стороной, американская — с российской. Такая модель доказала свою эффективность уже в прошлом. В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция. <...> Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу», — сказал Тихий.

Он рассказал, что на консультациях «будут обсуждаться детали и выполнение решений, которые на политическом уровне уже приняты». По его словам, участие главы украинского МИДа Андрея Сибиги в переговорах предварительно не запланировано. «Там будет военный компонент. А министр иностранных дел — это уже политический уровень, когда нужны политические переговоры. Что касается министра, у нас пока нет планов его участия», — пояснил он.

После второго официального телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта спецпосланник последнего по Ближнему Востоку Стив Уиткофф анонсировал переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Джидде 23 марта. На них будут обсуждаться детали договоренностей двух лидеров.

По словам Уиткоффа, стороны согласовали прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности.

В Кремле отмечали, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозилась продукция. Сделка, посредниками в которой выступили ООН и Турция, действовала год. В 2023-м Россия вышла из нее, заявив, что не были выполнены условия об ослаблении ограничений для поставок российской продукции.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации Москвы и Вашингтона, которые будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Он сообщил, что делегацию от России возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не будет участвовать в переговорах 23 марта в Эр-Рияде.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, представители Киева и Москвы могли бы провести встречи без посредников, если будут работать над «проработанными вариантами, которые могут приблизить нас к окончанию войны». Для этого нужна политическая воля сторон, а встреча должна носить прагматичный характер, говорил он.