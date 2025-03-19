ЕС назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге об обороне

ЕС представил так называемую Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза до 2030 года. Своей целью союз ставит сдерживание России — в частности, путем укрепления военного сотрудничества с Украиной

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18 марта глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс представили «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030» (White Paper for European Defence — Readiness 2030). Этот 23-страничный документ — рамочная основа плана ReArm Europe объемом €800 млрд, посвященного перевооружению блока и анонсированного 6 марта.

В документе сформулированы ключевые вызовы в сфере безопасности для ЕС, при этом допускается сценарий масштабных военных действий на европейском континенте. «Если Европа хочет избежать войны, Европа должна подготовиться к ней <...> Разведывательные службы Германии и Дании недавно публично заявили, что, по их сведениям, Кремль готовится проверить статью 5 НАТО [о коллективной обороне] к 2026 году. Вот почему нам нужна «дорожная карта» для подготовки к 2026 году. Нам нужно действовать масштабно», — заявил на пресс-конференции Кубилюс.

Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По мнению российского президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются западными лидерами, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», хотя Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса. Первая Белая книга, посвященная вопросам обороны и безопасности, была представлена в 2022 году под названием «Стратегический компас». По этому плану блок решил, в частности, создать к 2025 году собственные силы быстрого развертывания в составе до 5 тыс. человек и регулярно проводить учения на суше и на море в реальных условиях. В прошлом году Еврокомиссия (ЕК) также представила первую оборонно-промышленную стратегию ЕС (EDIS), рассчитанную до 2035 года. Ее цель — увеличить военные закупки внутри блока и привлечь в эту область дополнительные инвестиции. 6 марта, после приостановки американской военной помощи Украине, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план ReArm Europe. Он предусматривает ослабление фискальных правил союза с целью увеличить расходы его участников на оборону на 1,5% от их ВВП, а также выделение кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в военную отрасль (Security Action for Europe, SAFE). Часть этих средств должна пойти на усиление обороноспособности Украины.

Как ЕС обосновывает необходимость перевооружения

Во введении к Белой книги отмечено, что международный порядок претерпевает изменения, невиданные с 1945 года. «Политическое равновесие, возникшее после окончания Второй мировой войны, а затем завершения холодной войны, было серьезно нарушено», — говорится в документе. Среди угроз безопасности ЕС выделяет следующие: усиление стратегической конкуренции во всех близлежащих регионах от Арктики до Балтики, Ближнего Востока и Северной Африки, миграцию, изменение климата, а также амбиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Отдельно в этом контексте говорится о смене фокуса традиционных союзников блока, то есть США, которые переключают свое внимание с Европы на другие уголки мира.

«Соединенные Штаты, наш традиционный сильный союзник, считают, что перепредставлены в Европе и нуждаются в перебалансировке путем сокращения своей исторической роли как основного гаранта безопасности», — говорится в документе. В то же время в главке, посвященной партнерам ЕС, отмечается, что НАТО остается краеугольным камнем коллективной обороны в Европе. «Соединенные Штаты требуют, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за собственную оборону. Эти усилия будут продолжать опираться на обширную трансатлантическую цепочку поставок, которая должна быть взаимовыгодной», — продолжают авторы.

Россия, по их оценке, представляет «серьезную стратегическую угрозу на поле боя». В связи с этим в ЕС допускают сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на европейском континенте «в масштабах, невиданных с 1945 года». В документе указано, что Россия является самой тяжеловооруженной европейской страной с огромной территорией, которая перешла на военную экономику и продолжит ее наращивать при поддержке Белоруссии, КНДР и Ирана. «Россия ясно дала понять, что она остается в состоянии войны с Западом. Если позволить России достичь своих целей на Украине, ее территориальные амбиции выйдут за ее пределы», — полагают в ЕС и приходят к выводу, что Россия останется «фундаментальной угрозой безопасности Европы в обозримом будущем», учитывая ее «агрессивную ядерную позицию».

Каллас в своем выступлении отметила, что независимо от продолжающихся переговоров о мире на Украине необходимо осуществлять долгосрочные инвестиции в оборону ЕС и способствовать вооружению республики, «чтобы избежать любых будущих атак».

Как ЕС планирует стимулировать оборонную промышленность

В Белой книге есть признание, что Европа получила огромную выгоду от коллективных действий в рамках ЕС и НАТО в вопросах безопасности, но в свете последних событий этого недостаточно: «Европа должна сделать гораздо больше, если она хочет восстановить надежное сдерживание». Под этим в Брюсселе подразумевают увеличение совместных инвестиций в коллективную оборону, а также вооружение Украины: «Будущее Украины имеет основополагающее значение для будущего Европы в целом. <…> Исход этой войны станет определяющим фактором нашего общего будущего на десятилетия вперед».

В тексте указано, что расходы на оборону государств — членов блока выросли более чем на 31% с 2021 года, достигнув в 2024 году 1,9% от совокупного ВВП ЕС, или €326 млрд. А инвестиции в этот сектор достигли беспрецедентных €102 млрд в 2024 году, почти вдвое превысив показатель трехлетней давности. Тем не менее в Еврокомиссии обращают внимание, что в совокупности европейские расходы на оборону остаются намного ниже, чем у США и, «что еще тревожнее», чем у России или Китая.

Кубилюс заметил на пресс-конференции, что Белая книга представляет собой «дорожную карту», которая позволит приблизить страны — члены ЕС к планке расходов на оборону в 3,5% ВВП (сейчас только две трети членов НАТО тратят на военные цели 2% ВВП).

Согласно документу, ключевым элементом обновленной оборонной политики станут поддержка производителей вооружений внутри блока и «компаний-единомышленников из третьих стран», совместные закупки и упрощение финансирования проектов в военной области. Отчасти эти цели уже были сформулированы в представленной в прошлом году Оборонной стратегии и докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги о европейской конкурентоспособности, основная идея которого заключалась в том, чтобы при закупках вооружений перестать отдавать предпочтения американским производителям. Как заявлено в докладе Драги, с июня 2022-го по июнь 2023-го 78% оборонных закупок ЕС приходилось на поставщиков из стран, не входящих в блок, в подавляющем преимуществе — на компании США.

В Белой книги выделены семь приоритетных областей развития оборонной промышленности ЕС:

противовоздушная и противоракетная оборона (крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые ракеты, самолеты и БПЛА);

артиллерийские системы (включая современные артиллерийские и дальнобойные ракетные системы, предназначенные для нанесения точных дальних ударов по наземным целям);

боеприпасы и ракеты (стратегический запас боеприпасов, ракет и компонентов для обеспечения своевременного пополнения);

беспилотники и системы противодействия им;

обеспечение военной мобильности — создание общеевропейской сети сухопутных коридоров, аэропортов, морских портов и вспомогательных служб, которые способствуют бесперебойной и быстрой транспортировке войск и военной техники по ЕС и странам-партнерам;

ИИ, квантовые и кибертехнологии, а также передовые электронные системы;

защита критической инфраструктуры (в т.ч. самолеты-заправщики, мониторинг в морской среде, «космический щит» и Восточный пограничный щит для безопасности сухопутных границ).

Согласно документу, для Украины предусмотрена следующая поддержка:

ежегодные поставки крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов — минимум 2 млн штук;

поставки систем ПВО, дальнобойных ракет и БПЛА (18 стран выразили готовность совместно закрыть срочные потребности в наземных системах ПВО);

прямая поддержка оборонной промышленности Украины посредством прямых закупок (по оценкам ЕК, украинская оборонная промышленность достигнет производственной мощности около €35 млрд в 2025 году);

привлечение Украины к совместным закупкам на тех же условиях, что и для стран — членов ЕС (в рамках проекта SAFE по перевооружению ЕС);

распространение коридоров военной мобильности ЕС на Украину, что станет «дополнительной гарантией безопасности для сдерживания потенциальной будущей агрессии»;

рассмотрение запроса Киева об участии в Космической программе ЕС и финансирование доступа Украины к коммерческим спутниковым услугам;

поручение Европейскому оборонному агентству (EDA) расширить участие Украины в его проектах, включая Центр инноваций в обороне ЕС.

Насколько реализуема эта инициатива

В отдельном заявлении Еврокомиссии подчеркнуто, что обозначенные в Белой книге цели не служат планами по созданию армии ЕС. «Это не является целью Еврокомиссии или союза в целом. Кроме того, все инициативы, отраженные в документе, направлены на укрепление национальных вооруженных сил, повышение их совместимости в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин заявил РБК, что обновление Белой книги — это еще одно доказательство, что ЕС пытается сохранить традиционную поддержку Украины, но готов встраиваться в тот курс, который проводит президент США Дональд Трамп и который предполагает увеличение расходов на оборону со стороны европейских партнеров. «ЕС манифестирует, что военная поддержка будет продолжена, несмотря на мирные переговоры. При этом блок ничем не рискует, когда это заявляет, потому что масштабное комплексное решение украинского кризиса, которое бы сформировало новую архитектуру европейской безопасности, будет представлено еще нескоро», — отмечает эксперт.

По оценке Шеина, ЕС ставит крайне амбициозные цели по строительству единого рынка и общих закупок оружия, но для реализации ему не хватает двух вещей. «Во-первых, у ЕС нет централизованной системы управления обороной. Европейская интеграция изначально носила экономический характер, и только к 1990-м европейским странам удалось интернационализировать общую внешнюю политику и политику безопасности. Тем не менее до сих пор в эту сферу с трудом пускают наднациональные институты», — отмечает эксперт. Трудности также могут возникнуть при согласовании странами — членами ЕС необходимого для этого проекта финансирования. «В рамках плана по перевооружению ЕК допускает возможность потратить на военные нужды в том числе средства из фонда для борьбы с последствиями пандемии. Для этого необходимо согласие всех членов ЕС. И тут, скорее всего, мы увидим вето от ряда восточноевропейских стран», — заключает он.

Представленные в Белой книге предложения ЕК будут рассмотрены на саммите ЕС, запланированном на 20–21 марта. На предыдущей встрече из-за позиции Венгрии блоку пришлось отдельно опубликовать итоговое коммюнике, посвященное поддержке Украины и подписанное представителями только 26 стран. 11 марта нидерландский парламент уже отклонил участие страны в плане ReArm Europe, сославшись на финансовые риски.