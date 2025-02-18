Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

На переговорах в Эр-Рияде Россия и США договорились прежде всего решить проблемы, которые препятствуют нормальной работе посольств, и назначить переговорные команды по украинскому вопросу. Подробнее — в материале РБК

Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф дают интервью после переговоров с российской делегацией, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры России и США. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также курирует отношения с Москвой. Консультации, которые продлились четыре с половиной часа, прошли во дворце Дирия при посредничестве королевства, которое на встрече представляли глава МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

О чем конкретно договорились Россия и США

Перед встречей Москва сообщала, что делегации обсудят российско-американские отношения в целом и подготовку к переговорам по украинскому урегулированию в частности; также предполагалось договориться об условиях встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее дата пока не названа.

Переговоры обе стороны оценили положительно. «Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз», — заявил на пресс-конференции после консультаций Лавров. Рубио отметил, что Россия полностью готова к тому, чтобы начать «серьезный процесс» для завершения вооруженного конфликта на Украине, а Уиткофф — что США «и представить себе не могли лучшего результата после сессии».

По итогам Госдепартамент и МИД обнародовали конкретные договоренности. Они сводятся к трем вопросам.

Во-первых, нормализовать работу российских и американских диппредставительств. Для начала — как можно скорее назначить послов России в США и США в России. В ноябре 2024 года МИД России сообщил, что новым послом в Вашингтоне станет директор департамента Северной Америки Александр Дарчиев, но США официального согласия на его кандидатуру до сих пор не дали. При этом, по данным «Коммерсанта», еще прежняя администрация США направила России запрос на агреман (согласие) на приезд в Москву в качестве посла Ричарда Норланда, спецпосланника по Ливии. Он должен был заменить на этом посту Линн Трейси, которая работает в Москве с 2023 года; новая администрация запрос не отзывала.

Стороны также договорились решить другие проблемы. «Бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы вынуждены были отвечать, сохраняющиеся проблемы ареста нашей недвижимости, <…> банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать, — мы, естественно, отвечаем взаимностью», — обозначил их на пресс-конференции Лавров. Стороны создадут консультационный механизм для устранения этих «раздражителей», эту работу будут курировать заместители Лаврова и Рубио. «Если работа наших дипломатических каналов будет нарушена, то это помешает нам последовательно обсуждать множество тем, включая некоторые раздражители, которые не имеют к этому прямого отношения, но которые могут сорвать более обширные переговоры по Украине», — пояснил журналистам это решение госсекретарь США.

По требованию властей США Россия в 2017 году закрыла генконсульство в Сан-Франциско, в 2018-м — генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва приняла решение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сейчас у России в США остаются посольство и консульский отдел в Вашингтоне, а также генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне. У США в России есть посольство в Москве и генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге, однако два последних приостановили свою работу из-за нехватки персонала. Кроме того, с 2021 года американские дипмиссии полностью прекратили визовое обслуживание россиян.

Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, обсуждалось ли снятие санкций с России, но отметил, что многие из рестрикций стали следствием конфликта на Украине и что для его прекращения всем без исключения придется пойти на компромиссы. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что они тоже ввели санкции», — уточнил он.

Стороны также решили запустить процесс по украинскому урегулированию — «длительному, устойчивому и приемлемому для всех сторон». Для этого Россия и США создадут переговорные группы высокого уровня. Как только Вашингтон назначит своего представителя по этой теме, Москва назовет своего.

Наконец, решено создавать условия для более широкого двустороннего сотрудничества. Речь идет, в частности, о том, чтобы возобновить консультации по конфликтам в разных частях мира, где у России и США есть интересы, и снять барьеры для экономического взаимодействия. Лавров сказал, что над этим будут работать по мере продвижения урегулирования на Украине; Рубио же подчеркнул, что это будет возможно только после завершения конфликта.

Уолтц отметил, что Трамп настроен решительно и хочет быстро продвинуться не только в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но и построения «очень продуктивных и стабилизирующих» отношений с Москвой. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США рассчитывает достичь соглашения о прекращении огня на Украине уже к 20 апреля, когда католики и православные христиане будут отмечать Пасху.

Какое место Россия и США отвели Украине

Таким образом, урегулирование на Украине Москва и Вашингтон договорились обсуждать напрямую. Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей в Эр-Рияде говорил, что «какие-либо переговоры про Украину без Украины» он расценивает как безрезультатные и что признавать их итоги он не будет. «Все, о чем Россия и США могут договориться, — если они вообще хотят о чем-то договориться, — касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

18 февраля Зеленский встречался в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там он снова подчеркнул, что Украина и Европа («а это и Евросоюз, и Турция, и Британия») вместе с США должны участвовать в разработке гарантий безопасности «нашей части мира». «Чтобы война закончилась надежным и продолжительным миром, нужно не допускать ошибок. Это возможно исключительно тогда, когда переговоры справедливы и разрабатываются с участием всех, кто их реально способен обеспечить. Сегодня мы обсудили этот вопрос с президентом Эрдоганом, и я благодарен ему за понимание», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

На следующий день он должен был лететь в Эр-Рияд, где украинская правительственная делегация обсуждает экономические вопросы, но на фоне российско-американских переговоров свой визит перенес. «Нас не приглашали на встречу [России и США] в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию завтра», — сказал Зеленский, отметив, что он не знает, «кто там будет оставаться», и что поэтому «не хочет совпадений».

Американские представители не говорили о том, чтобы исключить Киев из процесса урегулирования, — Трамп даже вскользь допускал участие Украины в консультациях в Эр-Рияде. У России на этот счет иная позиция: Москва не считает Зеленского легитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы в условиях военного времени не проводились. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявил 28 января Путин. Он также предупредил, что «юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти [мирные] соглашения».

«Россия давно воспринимает правительство Зеленского как инструмент западной стратегии и его автономность и субъектность ставит под значительный вопрос, — сказал РБК декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов. — Украина стала болезненной точкой, где противоречия между Россией и США переросли в опосредованный вооруженный конфликт. США исходят из того, что Зеленский будет вынужден принять решение Вашингтона. Открытым остается вопрос, сделает ли он это». «Поэтому мы находимся в ситуации, когда надо определить, кто с украинской стороны является легитимным представителем интересов народа. Если Зеленского переизберут, тогда он снова станет легитимным», — сказал Сушенцов.

Выборы в республике могут пройти после прекращения огня, считает эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. «Для самого Трампа фигура Зеленского не имеет принципиального значения, и он готов ею пожертвовать. Но без Украины конфликт решиться не может — точно так же, как когда Зеленский проводил свой «саммит мира» в Швейцарии, всем было понятно, что без России этот саммит во многом теряет свое значение, — сказал РБК эксперт. — Так же и здесь необходимо, чтобы в том или ином виде Украина оказалась за столом переговоров, равно как и европейские партнеры, — пусть и не по всем вопросам. Ведь мы же говорим, что это конфликт между Россией и Западом и он затрагивает интересы не только США, но и Европы».

Какие сложности могут возникнуть дальше

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали важной вехой, однако по-настоящему серьезная работа с участием дипломатов, военных, чиновников, экспертов и представителей бизнеса еще впереди, считает Кортунов. «Тут-то мы и узнаем, насколько можно конвертировать общие договоренности в какой-то документ, «дорожную карту» или бизнес-план и какие есть пределы у российско-американского сближения», — сказал эксперт.

Сушенцов также подчеркивает, что президентский саммит станет возможен лишь тогда, когда двум лидерам будет что обсуждать и что подписывать. «До его начала должна быть достигнута договоренность о содержании наших основных противоречий. В противном случае трудно представить себе его смысл. Учитывая, что у американской команды переговорщиков есть задача достичь взаимопонимания с Россией, можно говорить, что стороны пошли по этому пути и мы вполне можем этот саммит увидеть», — сказал эксперт, добавив, что на его подготовку может уйти значительное время.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил РБК, что вполне осуществимым результатом состоявшихся переговоров может стать возобновление работы посольств, которая пострадала из-за взаимных высылок. «И если сейчас стороны вернутся хотя бы частично к тому состоянию, которое было до начала специальной военной операции, а лучше — до 2018 года, то это будет уже шагом вперед в вопросе дипломатических санкций», — отметил он. С ним согласен Сушенцов: по мнению эксперта, нормализация дипломатического взаимодействия станет важным прологом к дальнейшим субстантивным переговорам по двусторонней повестке.

Впрочем, даже на этом направлении могут возникнуть сложности, предупреждает Кортунов. Назначение новых послов — самая простая задача, а вот возобновление работы посольств, парализованных из-за сокращения персонала, потребует пересмотра множества ограничительных мер, введенных в том числе и первой администрацией Трампа. «Третий шаг — еще более сложный — восстановление консульской сети, поскольку для этого потребуется вернуть еще больше людей, чем для посольств, а также решить вопрос с недвижимостью. Кризис в российско-американских отношениях приобрел собственную инерцию, и преодолевать ее будет не так просто», — подчеркнул политолог.

Весьма проблемной сферой являются и финансовые санкции, введенные против России, предположил Тимофеев. По его словам, администрация Трампа может пойти на исключения из некоторых рестрикций, однако об их полной отмене речи не идет. Говоря о сопротивлении европейских стран в вопросе снятия санкций с России, эксперт отметил, что рестрикции США более чувствительны и важны для бизнеса. «Санкции ЕС важны для России, но центр мировой финансовой системы — все-таки США и расчеты в долларах», — замечает Тимофеев. Что касается рестрикций против России в энергетическом секторе, то, по мнению Тимофеева, можно ожидать, что США будут вводить изъятия по крупным российским нефтегазовым компаниям из режима санкций. «То есть речь идет не о полной отмене санкций, а о приостановке их работы. Такую форму я допускаю», — заключил гендиректор РСМД.

Несмотря на стремление Трампа к быстрым результатам на украинском треке, даже символические успехи потребуют от всех сторон компромиссов, подчеркивает Кортунов. Например, Москва не готова уступать в территориальных вопросах, а Трамп вряд ли согласится на юридическое признание присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эксперт предположил, что стороны могут разработать формулу, где признание российского суверенитета над этими территориями носило бы неявный характер — по аналогии с отказом США признавать вхождение прибалтийских республик в СССР. «При наличии политической воли даже по самым сложным вопросам можно достичь прогресса», — резюмировал он.

Что предпринимает Европа

Еще на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог предупредил, что Европа физически не будет представлена за столом переговоров по украинскому урегулированию. В Москве участие ЕС в нем также исключают. По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, если Брюссель хочет способствовать установлению мира, то должен прекратить поставки вооружений Киеву. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не против вступления Украины в ЕС, поскольку речь не идет о военном альянсе и это «суверенное право Киева».

В октябре 2023 года Владимир Путин заявил о том, что Россия не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. При этом в мае 2022-го первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью изданию UnHerd News говорил, что Москва относится к членству Украины в ЕС так же, как к участию в НАТО. Лавров также заявлял, что ЕС «стал агрессивным игроком», из-за чего у Москвы возникают сомнения в безобидности желания Киева вступить в союз. Статус страны-кандидата Украина получила в июне 2022 года, переговоры о вступлении начались в июне 2024-го. В опубликованном в октябре того же года докладе Еврокомиссии, посвященном перспективам расширения союза, говорится о том, что в случае выполнения Киевом всех условий начало предметных переговоров по тематическим блокам может начаться «как можно скорее, в 2025 году».

Европейские лидеры тем временем обсуждают гарантии безопасности для Украины. 17 февраля в Париже прошел экстренный саммит, инициированный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на котором обсуждалось возможное размещение европейского контингента на Украине с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде отметил, что «появление [на Украине] войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальным — неприемлемо».

Уолтц, отвечая на критику из-за отстранения от переговоров США с Россией украинцев и европейцев, отметил, что Вашингтон не оставляет союзников без внимания. «Они консультируются буквально почти ежедневно, и мы продолжим это делать», — заметил он.

18 февраля Келлог встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она, комментируя итоги встречи, заявила, что Европа хочет сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, — по словам фон дер Ляйен, в финансовом и военном отношении Европа сделала для этого больше, чем кто-либо другой. «И мы будем наращивать усилия», — заключила глава ЕК, отметив, что сейчас наступил «критический момент».

В ответ на вопрос РБК, как свою роль в урегулировании на Украине в нынешних условиях видит ЕС, в Еврокомиссии обратили внимание на заявления представителя ведомства Стефана Де Кеерсмакера от 17 февраля. Тогда, отвечая на вопрос журналистов о том, пообещал ли Келлог Европе место за столом переговоров, Де Кеерсмакер отметил, что пока ЕС находится «в процессе встреч с важными партнерами».

Как сообщает Bloomberg, в Брюсселе в настоящий момент работают над новым масштабным пакетом военной помощи для Киева, поскольку обеспокоены тем, что США в противном случае могут подтолкнуть Зеленского к «катастрофической сделке». Этот пакет должен быть анонсирован до запланированных на 23 февраля выборов в Германии. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что блок «в ближайшее время» планирует запустить крупнейший в истории пакет помощи для Киева — по информации Berliner Zeitung, на сумму €700 млрд.

Кроме того, ЕС планирует взять под контроль санкционную политику. Об этом на полях заседания министров экономики стран блока 18 февраля заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос журналистов о том, как Брюссель будет себя вести в случае снятия санкций США с России. По его словам, «ЕС нужно будет взять вопросы, связанные с безопасностью, на себя» и в настоящее время блок продолжает работать над новым пакетом рестрикций против России.