Стармер призвал Европу иметь план на случай мира на Украине, а не чесать головы

Стармер призвал иметь план на случай мира на Украине, а не чесать головы

Стармер заявил, что Европе нужно участвовать в обеспечении безопасности на Украине, так как Путин может нарушить мирное соглашение. Россия не одобряет идею с миротворцами из НАТО на Украине

Кир Стармер (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Европа должна иметь план на случай заключения мирного соглашения на Украине, а не думать над ним после этого, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью The New York Times.

«Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: «Хорошо» и начать чесать головы», — сказал он.

По словам Стармера, он не доверяет президенту Владимиру Путину. «Мы знаем, что произойдет, если не будут приняты меры безопасности: он нарушит соглашение в свое время», — утверждает премьер. Поэтому Европа должна играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, сказал он.

Стармер отметил, что приветствует усилия американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию. «Я верю, что он искренне хочет мира на Украине. Именно к этому он и стремится. Я верю, что он предан НАТО», — указал политик.

Говоря об укреплении европейской обороны, Стармер отметил, что пора перейти от обсуждений к действиям.

Стармер наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возглавляет усилия европейских стран по возможному участию в обеспечении мира на Украине. В начале марта политики представили свой план прекращения огня, который на первом этапе предполагает прекращение огня в воздухе, в море и в ударах по энергоинфраструктуре, а на втором — использование миротворцев.

20 марта в Британии прошла встреча военных представителей более 25 стран из «коалиции желающих» принять участие в потенциальной миссии на Украине. Стармер говорил, что стороны рассматривали различные варианты обеспечения безопасности — в море, на суше у границ, участие в восстановлении страны. Financial Times писала, что премьер-министр на встрече был сосредоточен на обеспечении безопасности в воздухе и море, а не на отправке сухопутных войск, как раньше.

Россия выступила против размещения войск из стран НАТО на Украине. Как говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, появление военных альянса в соседней стране не приведет ни к чему хорошему. По его словам, «жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», а Европа хочет создать новые проблемы.