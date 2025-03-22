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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф заявил о согласии властей Украины на проведение выборов

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону и рассказал о согласии Украины на проведение выборов, признание ею невозможности включения Киева в состав НАТО и обсуждения прекращения огня в Черном море
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Власти Украины согласны провести выборы в стране, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона по поводу украинского урегулирования, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они (выборы. — РБК) будут. Да. Они (власти Украины. — РБК) согласились на это. На Украине будут выборы», — сказал Уиткофф.

Избрать президента украинцы должны были в прошлом году, однако из-за военного положения голосование не проводилось. Полномочия президента Владимира Зеленского истекли в мае 2024-го. В связи с этим президент Владимир Путин говорил, что Зеленский более нелегитимен. Однако Киев заявлял, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего.

Спецпосланник также заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Отказ Киева от вступления в блок — одно из ключевых требований Москвы. Уиткофф отметил, что несмотря на это, еще возможно обсуждение предоставления Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (согласно ей нападение на одного члена НАТО равноценно нападению на всех).

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Кроме того, Уиткофф поделился деталями переговоров о прекращении огня между сторонами. По его словам, сейчас обсуждается мораторий на ведение огня по кораблям в Черном море.

«Сейчас мы приближаемся к тому, что это будет реализовано в течение следующей недели или около того», — прогнозирует Уиткофф. Он добавил, что «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».

Ближайшие переговоры Киева и Вашингтона и Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье—понедельник в Саудовской Аравии. Кремль анонсировал, что на консультациях 24 марта с представителями США будет обсуждаться обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Стив Уиткофф Украина выборы президента Такер Карлсон
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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