Уиткофф заявил о согласии властей Украины на проведение выборов

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону и рассказал о согласии Украины на проведение выборов, признание ею невозможности включения Киева в состав НАТО и обсуждения прекращения огня в Черном море

Стив Уиткофф (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Власти Украины согласны провести выборы в стране, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона по поводу украинского урегулирования, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они (выборы. — РБК) будут. Да. Они (власти Украины. — РБК) согласились на это. На Украине будут выборы», — сказал Уиткофф.

Избрать президента украинцы должны были в прошлом году, однако из-за военного положения голосование не проводилось. Полномочия президента Владимира Зеленского истекли в мае 2024-го. В связи с этим президент Владимир Путин говорил, что Зеленский более нелегитимен. Однако Киев заявлял, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего.

Спецпосланник также заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Отказ Киева от вступления в блок — одно из ключевых требований Москвы. Уиткофф отметил, что несмотря на это, еще возможно обсуждение предоставления Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (согласно ей нападение на одного члена НАТО равноценно нападению на всех).

Кроме того, Уиткофф поделился деталями переговоров о прекращении огня между сторонами. По его словам, сейчас обсуждается мораторий на ведение огня по кораблям в Черном море.

«Сейчас мы приближаемся к тому, что это будет реализовано в течение следующей недели или около того», — прогнозирует Уиткофф. Он добавил, что «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».

Ближайшие переговоры Киева и Вашингтона и Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье—понедельник в Саудовской Аравии. Кремль анонсировал, что на консультациях 24 марта с представителями США будет обсуждаться обеспечение безопасности судоходства в Черном море.