О чем США и Украина договорились в Саудовской Аравии

В Джидде завершились переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждается, что Украина готова немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление Киеву вооружений и разведданных

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия (Фото: Saul Loeb / Reuters)

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц; с украинской — глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Агентство Reuters ранее сообщало, что в составе делегации США также спецпосланник президента Стив Уиткофф, однако, судя по фото- и видеоматериалам из Джидды, он на встрече не присутствовал.

По информации американских СМИ, 13 марта он должен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле это не подтвердили и не опровергли, сообщив, что «своевременно проинформируют» о контактах с Уиткоффом в Москве.

Переговоры в Джидде — первый контакт США и Украины на высоком уровне, с тех пор как 28 февраля в Овальном кабинете произошла публичная перепалка между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После этого конфликта США приостановили поставки Украине вооружений и перестали предоставлять ей развединформацию; под вопросом также оказалась сделка по украинским ресурсам, которую Зеленский и Трамп должны были заключить в Вашингтоне.

К чему США и Украина пришли в Джидде

Переговоры делегаций продолжались почти весь день и состояли из двух раундов. Представители Киева ехали в Джидду с предложением ввести «временное перемирие» в воздухе и на море при продолжении боевых действий на суше. По оценке Ермака, прекращение огня «никогда не казалось таким близким».

«Недавние переговоры между Украиной и ее партнерами породили большую надежду на то, что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни, которой он наслаждался до начала войны в 2014 году или крайней эскалации с 2022 года», — написал он в колонке, опубликованной в The Guardian в день переговоров. Однако прекращения огня нельзя достичь «только дипломатическими жестами», продолжил глава офиса президента Зеленского и обозначил три украинских условия. Прежде всего сначала гарантии безопасности Украине, потом — полное прекращение огня. «Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — пояснил он. Во-вторых, усиление европейских санкций против России. И, наконец, Европа должна использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

США свою позицию непосредственно перед встречей не обнародовали — в Вашингтоне лишь отметили, что уступки потребуются и от Киева, и от Москвы. Рубио по пути в Джидду заявил журналистам, что США на данном этапе находятся «в большей степени в режиме слушания, нежели в режиме говорения». По его словам, главная задача американской делегации — установить, насколько украинская позиция далека от российской, и покинуть стол переговоров с пониманием, что Киев готов к «трудным» уступкам — в первую очередь территориальным.

Вашингтон настаивает на полном прекращении огня и на том, чтобы Россия и Украина начали договариваться как можно скорее. «Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!» — написал Трамп 7 марта в Truth Social, подчеркнув, что он «настоятельно» рассматривает масштабные банковские санкции и иные меры в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. Впрочем, по данным Reuters, команда американского президента также разрабатывает план по смягчению антироссийских санкций, в том числе в отношении ее энергетического сектора.

Вечером 11 марта Андрей Ермак привел в telegram cовместное заявление Украины и США по итогам переговоров в Джидде. В нем сказано, что Украина согласна немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, «который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией». США сообщат России, что взаимность с ее стороны «является ключом к достижению мира». Вашингтон в ответ немедленно возобновят обмен разведданными и предоставление Киеву помощи.

В период режима прекращения огня важны гуманитарные усилия, говорится также в заявлении, в частности «обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей». Стороны определят состав своих переговорных групп и немедленно начнут «переговоры для достижения устойчивого мира». Украина подчеркнула, что в мирный процесс должны быть вовлечены европейские страны. Согласно заявлению, Вашингтон и Киев договорились заключить сделку по минеральным ресурсам, однако, когда она будет подписано, там не уточняется.

Рубио позднее рассказал журналистам, что принятое сторонами американское предложение, в отличие от украинского, предполагает полное прекращение огня — в том числе и на суше. «Перед тем как вести переговоры, вы должны прекратить стрелять друг в друга. Этого хотел наш президент — и мы сегодня получили от украинской стороны соответствующее обязательство, они проявили готовность это сделать», — заявил он и сообщил, что США передадут такое же предложение России по «множеству каналов» и рассчитывают на положительный ответ.

«Лучший жест доброй воли, который могут сделать россияне, — это сказать «да» на предложение украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим знаком доброй воли, который мы можем увидеть», — сказал Рубио.

Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи, заявил вечером 11 марта Трамп. Он планирует переговорить с Путиным на этой неделе. Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни».

Переговоры в Джидде прошли на фоне самой массированной за три года атаки украинских беспилотников на российские регионы. В результате ударов в Подмосковье пострадали 20 человек, из которых трое скончались. В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что эта атака — «дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован». В Кремле, отвечая на вопрос, связывает ли Москва эти удары с ожидаемыми переговорами по урегулированию, отметили, что никаких переговоров пока нет, поэтому срывать нечего. «Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В МИД России заявили, что атаками беспилотников Киев пытается доказать свою способность вести переговоры «с позиции силы». «Нет никаких сомнений в том, что этот налет дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта, — говорится в сообщении российского ведомства. — <...> Потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами».

7 марта Bloomberg сообщал, что Россия также согласна на временное перемирие при наличии прогресса по полноценному урегулированию. Комментируя материалы агентства 11 марта, Дмитрий Песков заявил, что в западных СМИ появляется много недостоверной информации и слухов, не соответствующих действительности, и призвал ориентироваться на официальные заявления. В Москве неоднократно говорили, что не пойдут на заморозку конфликта. «Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан», — говорил Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Они касались не только конфликта на Украине, но и двусторонних отношений в целом. В итоге стороны договорились о следующем: нормализовать работу своих диппредставительств и создать консультационный механизм для устранения дипломатических «раздражителей». 27 февраля в Стамбуле прошли первые консультации на этот счет, вскоре после них США одобрили назначение российским послом Александра Дарчиева;

запустить переговоры по Украине, назначив своих спецпредставителей по этому вопросу;

создавать условия для более широкого двустороннего сотрудничества — в частности, в сфере экономики. Вашингтон готов приступить к этому пункту после завершения конфликта на Украине.

Как к мирному урегулированию готовится Европа

Европейские лидеры также обсуждают возможность урегулирования конфликта на Украине. 11 марта в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча глав военных ведомств более чем 30 стран. В форуме по вопросам обороны приняли участие представители почти всех стран — членов НАТО, за исключением США, Хорватии и Черногории. Изначально планировалось, что ключевой темой станут гарантии безопасности для Киева на случай прекращения конфликта. Однако, как отмечает The Independent, заморозка американской военной помощи для Украины расширила повестку, и в результате участники форума сосредоточились на поиске стран, которые способны предоставить Киеву оружие из своих арсеналов, чтобы заместить американское.

«Сегодня мы должны смотреть вперед и размышлять в том числе о том, какой должна быть украинская армия в будущем», — заявил на открытии форума министр обороны Франции Себастьян Лекорню, отметив, что Париж отвергает любую форму демилитаризации Украины. Ранее он заявил в интервью газете La Tribune Dimanche, что Франция намерена ускорить военные поставки для Киева на фоне заморозки американской помощи. По словам Лекорню, Париж планирует использовать около €195 млн доходов от замороженных российских активов на покупку и поставку Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и управляемых авиабомб AASM. Кроме того, Франция намерена передать Украине колесные танки AMX-10RC и бронированные автомобили.

Макрон и британский премьер Кир Стармер активизировали дипломатические усилия после российско-американских консультаций в Эр-Рияде. На прошедшем в Лондоне 2 марта саммите был представлен разработанный Францией и Великобританией мирный план, а также объявлено о создании «коалиции желающих» для стран, которые готовы предоставить гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта. В частности, обсуждалась идея размещения в республике европейских войск с целью контроля за режимом прекращения огня.

The Independent отмечает, что тема отправки европейских миротворцев до сих остается предметом дискуссий — на этот шаг по-прежнему не готова Польша, а Великобритания, в свою очередь, не располагает достаточными ресурсами (королевство может направить около 10–12 тыс. военнослужащих на Украину при необходимой численности контингента в 20 тыс.). Кроме того, продолжает издание, проблематичной реализация этих планов может стать из-за возможного запрета со стороны США на использование даже миротворческим контингентом любого американского оружия (при этом армии Германии и Нидерландов применяют американскую систему Patriot SAM). Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила по итогам прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС по Украине, что считает идею отправки «неидентифицированных» европейских сил «наименее эффективным» вариантом. По ее словам, лучшей гарантией безопасности для Украины стало бы распространение на нее пятой статьи Договора о НАТО, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одну из стран альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся 11 марта с визитом в Косово, назвал начало переговорного процесса с российской и украинской сторонами «прорывом», отметив также важность французско-британской инициативы. При этом, по его словам, есть и «иные способы» обеспечить гарантии безопасности для Украины, помимо отправки туда европейского контингента. «Я думаю, президент Трамп прав, говоря о том, что прежде чем рассуждать, как сохранить мир, нужно получить его, а мира пока нет», — отметил Рютте, подчеркнув важность параллельной работы союзников Киева на этом направлении. Днем ранее он отметил, что подготовка мирного соглашения продолжается. При этом Рютте предупредил: если в этом процессе доминировать будет Россия, а не Запад, то Китай сможет расширить свои амбиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

12 марта Лекорню планирует вновь собрать своих коллег из Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также представителей других стран НАТО и министра обороны Украины Рустема Умерова. Как полагает Le Monde, главной темой этой встречи станет помощь Киеву в период заморозки американских поставок, а также «переориентация Европы». Стармер, в свою очередь, запланировал на 15 марта виртуальные переговоры с лидерами стран, которые готовы поддержать прекращение огня на Украине.