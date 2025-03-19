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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц сообщил о телефонном разговоре с «российским коллегой» Ушаковым

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Военная операция на Украине
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Annabelle Gordon / CNP / Global Look Press)

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа по прекращению войны в Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении плана по частичному прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», — написал Уолтц.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.

Перед разговором с Путиным американский президент также выражал намерение выяснить, возможно ли завершение конфликта на Украине, отметив высокие шансы на положительный исход.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня также проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. «Мы с ним обсудим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.

Путин 13 марта провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Трамп оценил их переговоры как «очень хорошие и продуктивные».

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Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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