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Переговоры России и США ,  
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Ушаков раскрыл состав делегации России на встрече с США 24 марта

Ушаков раскрыл состав делегации России на встрече с США 24 марта в Эр-Рияде
Сюжет
Переговоры России и США
В Эр-Рияде в понедельник пройдут экспертные консультации с США по поводу обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Россию на них представят сенатор Карасин и генерал ФСБ Беседа

Григорий Карасин
Сергей Беседа
Григорий Карасин
Сергей Беседа
Григорий Карасин
(Фото: Александр Авилов / АГН «Москва)
Сергей Беседа
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Эр-Рияде 24 марта пройдут экспертные консультации представителей России и США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — отметил он.

Ушаков рассказал, что регулярно общается с советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем по телефону и они обсуждали проведение этих консультаций в Саудовской Аравии. Переговоры будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», уточнил помощник главы государства.

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75-летний Карасин вошел в Совет Федерации в качестве представителя от Сахалинской области в 2019 году, до 2021-го занимал должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Затем возглавил комитет по международным делам. С 2005 года и до прихода в Совфед был заместителем министра иностранных дел России и курировал вопросы отношений со странами СНГ. Работал в структурах МИДа с 1970-х.

70-летний генерал Беседа возглавлял пятую службу ФСБ, которая занимается оперативной информацией и международными связями, с 2009 года. В феврале 2014-го находился в Киеве, отвечал за защиту российского посольства и других учреждений страны в украинской столице.

В марте 2022 года журналист и главный редактор сайта Agentura.ru (заблокировано на территории России) Андрей Солдатов (признан Минюстом иноагентом) сообщал, что Беседа был арестован в России. Но Следственный комитет позже опроверг RTVI информацию о возбуждении и расследовании уголовных дел в отношении генерала.

В 2023-м глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал Беседу человеком, «который всегда приносил проблемы Украине».

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18 марта между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли вторые телефонные переговоры с момента прихода последнего на должность. Первые были 12 февраля, после них 18 февраля прошла первая очная встреча представителей США и России в Эр-Рияде, где стороны затронули и вопрос Украины, и восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялись консультации сторон в Стамбуле, на которой обсуждались вопросы нормализации работы дипмиссий.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Ушаков США переговоры Саудовская Аравия Сергей Беседа Григорий Карасин
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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