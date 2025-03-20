Зеленский заявил, что Киев составит список объектов для защиты от атак

Украина поддержала прекращение огня по энергообъектам, на которое в разговоре с Трампом согласился Путин. Зеленский заявил, что Киев уточнит список объектов инфраструктуры, которые будут защищены в рамках этого режима

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Украина подготовит список гражданских и энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках режима частичного прекращения огня с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

Украинский лидер отметил, что, исходя из содержания его последних контактов 19 марта с американским президентом Дональдом Трампом, который за день до того провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, есть договоренность об отказе сторон от ударов по энергетическим объектам.

«Прекращение огня в отношении безопасности энергосистем обеих стран, то есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а еще, как звучит, «а также другую гражданскую инфраструктуру». Я поднял этот вопрос с президентом Трампом и сказал: «Тогда, на мой взгляд, наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры, которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой». То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся», — рассказал он.

Зеленский отметил, что по этому поводу должны состояться встречи Украины и США, а также России и США — возможно, они пройдут параллельно. Встреча Украины и США пройдет 24 марта в Саудовской Аравии. В этот день в Эр-Рияде также запланированы консультации американской и российской сторон по поводу обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Кремль по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта сообщил, что российский президент согласился на предложение американского лидера, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и «сразу дал российским военным соответствующую команду». Минобороны сообщало, что после этого был отдан приказ сбить российские дроны, летевшие на украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

Трамп также предложил Украине помощь в управлении АЭС, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что «владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры». Зеленский рассказывал, что не обсуждал подобное с Трампом, но они говорили о судьбе находящейся под российским контролем Запорожской АЭС.