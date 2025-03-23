Песков заявил, что переговоры США и России в Эр-Рияде будут непростыми

Стороны обсудят возобновление «черноморской инициативы» по безопасности судоходства, указал Песков. Он напомнил, что в прошлом в зерновой сделке Россия соблюдала обязательства, но в отношении нее они выполнены не были

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Переговоры России и США в Саудовской Аравии 24 марта по поводу обеспечения безопасности судоходства в Черном море будут непростыми, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что на встрече будут говорить о «согласии президента Путина на возобновление так называемой «черноморской инициативы». С июля 2022-го в течение года действовало соглашение или «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов в Черном море и снятии ограничений с российской сельхозпродукции. Москва летом 2023-го прекратила участие в сделке, так как часть соглашения, касавшаяся российской продукции, не была реализована.

«Наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество. Ведь раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры», — заявил пресс-секретарь главы государства.

России импонирует тональность новой администрации США о мире и взаимовыгодном сотрудничестве, отметил Песков.

Как сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, Россию на встрече в понедельник представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это будут «экспертные консультации», уточнял он.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, который отвечает за взаимодействие с Киевом, анонсировал челночную дипломатию и непрямые переговоры США с Россией и с Украиной в Саудовской Аравии. Киев подтверждал, что в королевстве запланирована встреча с Вашингтоном, она будет двусторонней и технической, а не политической. Украины рассчитывает обсудить с делегацией США «параметры предложений по прекращению огня».