Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на Украине

Владимир Путин поддержал предложение США о 30-дневном перемирии в Украине, но указал на ряд важных для России нюансов. Что особенно беспокоит Кремль и что может обсуждаться с прибывшей в Москву делегацией США — в статье РБК

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13 марта в Москве начались закрытые переговоры с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В Белом доме сообщили, что главная задача американских эмиссаров — «убедить» российское руководство объявить 30-дневное полное перемирие. На переговорах в Джидде 11 марта американцам удалось заручиться согласием на него украинской стороны, которая сначала настаивала на прекращении боевых действий лишь в небе и на море. Взамен США возобновили поставки Киеву вооружений и передачу разведданных, которые ВСУ может использовать в наступательных целях.

Как к идее перемирия относится Россия

О том, как согласованное в Джидде предложение оценивает Москва, президент России Владимир Путин рассказал до встречи с Уиткоффом — на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое бы привело к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил российский лидер. Затем он изложил, как, с его точки зрения, складывается ситуация на поле боя.

Прежде всего президент России обратил внимание, что ситуация в Курской области «полностью под российским контролем». «Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в полной изоляции», — сказал он, а управление украинскими войсками утрачено. И если еще несколько дней назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, то «теперь это невозможно», заявил Путин. «А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», — закончил он. Путин также отметил, что российские войска наступают «практически на всех участках» соприкосновения с украинскими.

13 марта российские войска, согласно информации Минобороны, полностью вернули контроль над городом Суджа на юго-западе Курской области — это единственный город, который ВСУ контролировали после прорыва российской границы в августе 2024 года. 12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой; там он поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы».

В этих условиях Украина заинтересована в перемирии хотя бы на 30 суток, «и мы за», сказал Путин, «но есть нюансы». После этого он привел несколько вопросов, которые Москва хотела бы прояснить.

Участь украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в Курской области. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить <…>? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?»

Продолжится ли в период перемирия мобилизация на Украине, поставки в республику западного оружия, переподготовка вновь мобилизованных подразделений.

На какую сторону будет возложен контроль за осуществлением перемирия и какими будут гарантии. «Почти 2 тыс. км — кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? <…> И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?» — сказал Путин.

«Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить», — резюмировал президент России, отметив, что это можно сделать с американскими коллегами, «может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать». Ранее в Кремле анонсировали, что вечером 13 марта Путин может провести международный телефонный разговор, но не уточнили с кем.

Позднее в тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что ситуацией на Украине общение не ограничивается. «Мы еще обсуждаем будущее, российско-американские отношения. И пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией», — сказал он журналистам, отметив, что, прежде чем к этому курсу перейти, Вашингтон хочет урегулировать конфликт на Украине.

С чем в Москву приехали американские эмиссары

Трамп заявление Путина назвал «многообещающим, но неполным». «Надеюсь, Россия поступит правильно <...> Это продолжалось бы еще долго. Мы вышли из тупика. Мы действительно вышли из тупика. Я надеюсь, в этом есть смысл», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с генеральных секретарем НАТО Марком Рютте. По оценке Трампа, перемирие без предварительных договоренностей об окончательном урегулировании было бы пустой тратой времени, поэтому Вашингтон уже приступил к обсуждению с Украиной параметров окончательного мирного соглашения, в том числе возможные территориальные уступки и статус Запорожской АЭС. «Обсуждался вопрос членства [Украины] в НАТО, и все знают на него ответ — по правде говоря, знают уже 40 лет. Были обсуждены многие детали финального соглашения, — сказал также американский президент. — Теперь мы узнаем, готова ли Россия или нет. И если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира».

Ушаков в разговоре с журналистами упомянул некий документ, который, по его словам, носит поспешный характер и излагает только украинский подход. Однако в публичном доступе нет информации об условиях перемирия, предлагаемого США. Госсекретарь Марко Рубио рассказал журналистам 12 марта, что Вашингтон заранее не информировал Москву о своем предложении о перемирии, поэтому для российского руководства оно стало новостью. «Если они ответят «да», то мы будем знать, что добились реального прогресса и есть реальный шанс на мир. Если они ответят «нет», это будет крайне прискорбно, и это четко покажет их намерения», — отметил он, прибыв в Ирландию после переговоров в Саудовской Аравии.

12 марта также состоялся телефонный разговор между Ушаковым и советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем, который проинформировал российского собеседника об итогах переговоров в Джидде. Вашингтон определил состав двух переговорных команд — для диалога с Москвой и Киевом. Их состав публично не оглашался, однако Ушаков заявил, что посредник на переговорах США с Россией уже назначен — и это не Уиткофф.

После февральских российско-американских переговоров в Вашингтоне заговорили о снятии санкций против России, в том числе европейских, после завершения конфликта. Агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа поручила проработать возможность оперативных послаблений рестрикции против российского энергетического сектора.

Однако параллельно с этим в Вашингтоне предупредили, что готовы и усилить экономическое давление на Россию. 7 марта Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность введения масштабных тарифов, банковских и иных санкций в отношении России «до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение». В день переговоров в Кремле эту же угрозу повторил глава Минфина США Скотт Бессент. «Если взять шкалу от нуля до десяти, то, на мой взгляд, санкции, введенные администрацией Байдена против России, были на тройку, а на выходе [из Белого дома] они довели их до шести. Могу сказать, что мы без колебаний можем довести их до десяти», — пригрозил министр в интервью CNBC.