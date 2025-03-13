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Война санкций ,  
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Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на Украине

Путин призывает проработать нюансы перемирия, а Трамп хочет обсудить условия окончания конфликта
Каким в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на Украине
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Война санкций
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Военная операция на Украине
Владимир Путин поддержал предложение США о 30-дневном перемирии в Украине, но указал на ряд важных для России нюансов. Что особенно беспокоит Кремль и что может обсуждаться с прибывшей в Москву делегацией США — в статье РБК
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

13 марта в Москве начались закрытые переговоры с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В Белом доме сообщили, что главная задача американских эмиссаров — «убедить» российское руководство объявить 30-дневное полное перемирие. На переговорах в Джидде 11 марта американцам удалось заручиться согласием на него украинской стороны, которая сначала настаивала на прекращении боевых действий лишь в небе и на море. Взамен США возобновили поставки Киеву вооружений и передачу разведданных, которые ВСУ может использовать в наступательных целях.

Как к идее перемирия относится Россия

О том, как согласованное в Джидде предложение оценивает Москва, президент России Владимир Путин рассказал до встречи с Уиткоффом — на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое бы привело к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил российский лидер. Затем он изложил, как, с его точки зрения, складывается ситуация на поле боя.

Прежде всего президент России обратил внимание, что ситуация в Курской области «полностью под российским контролем». «Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в полной изоляции», — сказал он, а управление украинскими войсками утрачено. И если еще несколько дней назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, то «теперь это невозможно», заявил Путин. «А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», — закончил он. Путин также отметил, что российские войска наступают «практически на всех участках» соприкосновения с украинскими.

13 марта российские войска, согласно информации Минобороны, полностью вернули контроль над городом Суджа на юго-западе Курской области — это единственный город, который ВСУ контролировали после прорыва российской границы в августе 2024 года. 12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой; там он поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы».

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В этих условиях Украина заинтересована в перемирии хотя бы на 30 суток, «и мы за», сказал Путин, «но есть нюансы». После этого он привел несколько вопросов, которые Москва хотела бы прояснить.

  • Участь украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в Курской области. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить <…>? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?»
  • Продолжится ли в период перемирия мобилизация на Украине, поставки в республику западного оружия, переподготовка вновь мобилизованных подразделений.
  • На какую сторону будет возложен контроль за осуществлением перемирия и какими будут гарантии. «Почти 2 тыс. км — кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? <…> И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?» — сказал Путин.

«Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить», — резюмировал президент России, отметив, что это можно сделать с американскими коллегами, «может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать». Ранее в Кремле анонсировали, что вечером 13 марта Путин может провести международный телефонный разговор, но не уточнили с кем.

Позднее в тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что ситуацией на Украине общение не ограничивается. «Мы еще обсуждаем будущее, российско-американские отношения. И пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией», — сказал он журналистам, отметив, что, прежде чем к этому курсу перейти, Вашингтон хочет урегулировать конфликт на Украине.

С чем в Москву приехали американские эмиссары

Трамп заявление Путина назвал «многообещающим, но неполным». «Надеюсь, Россия поступит правильно <...> Это продолжалось бы еще долго. Мы вышли из тупика. Мы действительно вышли из тупика. Я надеюсь, в этом есть смысл», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с генеральных секретарем НАТО Марком Рютте. По оценке Трампа, перемирие без предварительных договоренностей об окончательном урегулировании было бы пустой тратой времени, поэтому Вашингтон уже приступил к обсуждению с Украиной параметров окончательного мирного соглашения, в том числе возможные территориальные уступки и статус Запорожской АЭС. «Обсуждался вопрос членства [Украины] в НАТО, и все знают на него ответ — по правде говоря, знают уже 40 лет. Были обсуждены многие детали финального соглашения, — сказал также американский президент. — Теперь мы узнаем, готова ли Россия или нет. И если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира».

Ушаков в разговоре с журналистами упомянул некий документ, который, по его словам, носит поспешный характер и излагает только украинский подход. Однако в публичном доступе нет информации об условиях перемирия, предлагаемого США. Госсекретарь Марко Рубио рассказал журналистам 12 марта, что Вашингтон заранее не информировал Москву о своем предложении о перемирии, поэтому для российского руководства оно стало новостью. «Если они ответят «да», то мы будем знать, что добились реального прогресса и есть реальный шанс на мир. Если они ответят «нет», это будет крайне прискорбно, и это четко покажет их намерения», — отметил он, прибыв в Ирландию после переговоров в Саудовской Аравии.

12 марта также состоялся телефонный разговор между Ушаковым и советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем, который проинформировал российского собеседника об итогах переговоров в Джидде. Вашингтон определил состав двух переговорных команд — для диалога с Москвой и Киевом. Их состав публично не оглашался, однако Ушаков заявил, что посредник на переговорах США с Россией уже назначен — и это не Уиткофф.

После февральских российско-американских переговоров в Вашингтоне заговорили о снятии санкций против России, в том числе европейских, после завершения конфликта. Агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа поручила проработать возможность оперативных послаблений рестрикции против российского энергетического сектора.

О чем США и Украина договорились в Саудовской Аравии
Политика
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал&nbsp;бин Фархан, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосад&nbsp;бин Мохаммад&nbsp;аль-Айбан, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия

Однако параллельно с этим в Вашингтоне предупредили, что готовы и усилить экономическое давление на Россию. 7 марта Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность введения масштабных тарифов, банковских и иных санкций в отношении России «до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение». В день переговоров в Кремле эту же угрозу повторил глава Минфина США Скотт Бессент. «Если взять шкалу от нуля до десяти, то, на мой взгляд, санкции, введенные администрацией Байдена против России, были на тройку, а на выходе [из Белого дома] они довели их до шести. Могу сказать, что мы без колебаний можем довести их до десяти», — пригрозил министр в интервью CNBC.

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