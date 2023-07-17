Цены на пшеницу выросли после выхода России из зерновой сделки Какие еще будут последствия у решения Москвы

Россия прекратила участие в зерновой сделке, сославшись на невыполнение соответствующих обязательств со стороны ООН. Это привело к подорожанию зерна. Какие еще могут быть последствия у решения Москвы — в материале РБК

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17 июля Россия исполнила свою угрозу и вышла из зерновой сделки, обеспечивавшей транспортировку украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. <...> К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается».

О том, что Москва не пойдет на продление соглашения, в последние дни предупреждал и сам российский лидер Владимир Путин. «Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов», — сказал он 13 июля.

В соответствии со сделкой Россия согласилась на создание в Черном море коридора безопасности для вывоза украинского зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска, Южного. В свою очередь секретариат ООН должен был добиться облегчения санкционного режима в отношении российских поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Свое участие в соглашении Москва приостановила менее чем за неделю до годовщины его заключения и за две недели до саммита Россия — Африка. Страны Африканского континента назывались всеми участниками соглашения как главные бенефициары черноморского соглашения.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз объявлял о продлении действия зерновой сделки. В этом июле он тоже выражал надежду на то, что она будет продлена. «Россия несколько раз продлевала эту сделку исключительно ради того, чтобы посодействовать другу Эрдогану, это почти не скрывалось. Поскольку цель была достигнута — он переизбрался на пост президента, то этот аспект ушел, а по другим вопросам Россия давно высказывала свое неудовлетворение. Поэтому никакой сенсации здесь быть не должно. Другое дело, что российские представители выступали с уклончивыми заявлениями, из чего создавалось впечатление, будто идет какой-то торг, но он если и был, то ни к чему не привел», — говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Было подписано два документа — «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Стороны подписали их отдельно: каждая из стран подписала его с Турцией и ООН. Свои подписи под соглашением поставили министр обороны России Сергей Шойгу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. От Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сделка продлевалась три раза — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз).

Есть ли вероятность возобновления сделки

15 июля российский президент в телефонном разговоре обсудил зерновую сделку с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Путин обратил внимание на то, что «главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована». На сайте президента ЮАР о содержании разговора сообщений нет, но указано, что тот обсуждал зерновую инициативу еще и с Гутерришем, и с Зеленским.

Приостанавливая участие в соглашении, Москва не отказывается от него полностью. «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — уточнил Путин. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки», — заявил МИД России 17 июля.

В соответствии с меморандумом секретариат ООН должен был добиться конкретных исключений для производимых в России продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства (в том числе аммиак), из-под санкционных мер. В частности, Россия требовала гарантий поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Но он был подорван 5 июня на территории Харьковской области Украины, и Россия не получила возможность отремонтировать его.

Россия также требовала восстановления для Россельхозбанка возможности вести расчеты через систему SWIFT. Но Евросоюз на это не согласился, указав, что есть другие способы расчетов. В качестве альтернативы ООН попросила американский JPMorgan обрабатывать некоторые платежи, связанные с экспортом российского зерна, обсуждался вариант о подключении к SWIFT «дочки» Россельхозбанка. «Лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для дочерней или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно — по нашим данным, это признают и в Евросоюзе», — скептически оценило усилия Гутерриша российское внешнеполитическое ведомство. Не было продвижений и в разрешении ввоза в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений.

«Россия выдвинула определенные требования. Они, надо полагать, не выполнены. И вдруг изменить свое решение — это вряд ли. Тем более что атмосфера с каждым днем для этого все более неблагоприятная (как пример — ЧП на Крымском мосту 17 июля)», — говорит Лукьянов.

«Зерновой сделки как таковой формально нет — это больше медийный штамп. Есть меморандум Белоусова — Гутерриша сроком на три года, который был подписан 22 июля 2022 года. Из него Россия не выходила. Есть Черноморская зерновая инициатива, в которую Россия при определенных условиях может вернуться. Но торопиться с этим возвращением она не будет, потому что не видит подвижек по реализации меморандума Белоусова — Гутерриша», — говорит директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

Украина уже заявила о готовности продолжать работу по вывозу зерна при поддержке ООН и Турции. «Если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна», — привел слова украинского президента его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Как отреагировал зерновой рынок

Стороны по-разному оценивают эффективность зерновой сделки. 17 июля МИД России в очередной раз заявил, что вывозимое зерно, вопреки заявленным гуманитарным целям, отправлялось в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая страны ЕС, а на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% вывезенного продовольствия, немногим более 900 тыс. т (в общей сложности черноморским маршрутом было вывезено 32,8 млн т грузов).

В ООН подчеркивали, что цель работы по вывозу украинского зерна — сохранение стабильности на мировом рынке. «Черноморская зерновая инициатива, осуществляемая при посредничестве ООН, возвращает столь необходимое зерно на глобальные рынки и способствует снижению цен на основные продукты питания во всем мире», — указывалось в материалах ООН и Всемирной продовольственной программы.

Мировые цены на пшеницу начали резко расти после заявления России о том, что зерновая сделка остановилась. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали на 4,24%, до $6,89 за бушель (около 30 кг), свидетельствовали данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 12:06 мск в понедельник.

Гендиректор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов сказал, что после приостановки участия России в зерновой сделке мировые цены на зерно продолжат расти «как минимум в ближайшие дни». По его мнению это, в свою очередь, приведет к росту экспортных цен на российскую пшеницу в долларах и росту цен на пшеницу в портах в рублях.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что приостановка участия России в зерновой сделке никак не отразится на российских аграриях, поскольку «эта сделка никогда не давала нам ничего, кроме ущерба». По его словам, российские аграрии, наоборот, оказываются теперь в выгоде, так как сделка «наносила ущерб российским зерновым поставкам с самого начала ее реализации». «Теперь есть шанс, если сделка не будет реализовываться, что этот ущерб как минимум сократится, как максимум — вообще исчезнет», — надеется Злочевский. «В ходе реализации этой сделки мы поставляли наше зерно с дисконтом, который составляет от $10 до $20 за тонну на текущий момент, а иногда доходил до $70 за тонну», — пояснил он в разговоре с РБК.

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что выход России из зерновой сделки не повлияет существенно на российский рынок, поскольку Россия фактически от нее ничего не получала. «Плюс за время санкций нам удалось реорганизовать зерновой экспорт, в том числе через Каспий и Иран», — говорит Леонов. «Кроме этого, дружественные России страны, среди которых Китай, Египет и другие, могут увеличить закупки российского зерна. Российским аграриям ничего не мешает нарастить экспорт выпадающих украинских объемов зерна в Турцию, ведь за счет логистики поставки российской продукции в конечном итоге окажутся дешевле, чем из других стран», — добавил эксперт.

Как решение скажется на отношениях России с партнерами

К продлению сделки Москвы призывали два ее ближайших союзника — Турция и Китай. МИД Китая выпустил заявление в поддержку соглашения. «Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», — заявила 17 июля представитель МИД КНР Мао Нин.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России циничным шагом. Если Россия выйдет из соглашения, «остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от того, чтобы страны глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать продовольствие, которое им нужно, по доступным ценам», сказал 16 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сейчас на Западе будет очень четкая кампания: Россия — виновница кризиса в области продовольственной безопасности. В этом контексте ей важно утроить усилия по прямым контактам со всеми нуждающимися странами — в первую очередь с африканскими — с тем, чтобы предложить им альтернативы. Если это сделать не удастся, тогда придется все время отбрехиваться, что это не мы виноваты», — предупреждает Лукьянов. По его мнению, вопрос поставок зерна Москве и африканским странам надо будет обязательно обсудить на саммите Россия — Африка.

«В медийном поле будет разгоняться тезис о том, что Россия подорвала стабильность на мировых продовольственных рынках. Но здесь гораздо важнее оценить долгосрочный эффект и смотреть на перевод торговли от спотовой к долгосрочным контрактам. Это то, чего будут ждать африканцы, — их интересует не спотовая цена на зерно, а доступность зерна для них, то есть условия в контрактах, отсрочки, платежи», — полагает Маслов. Он ожидает, что продовольственная безопасность, вероятно, будет одной из основных тем на российско-африканском форуме. «Переход к обсуждению двусторонних сделок станет содержательным ответом. Выход России из зерновой сделки был предсказуемым, и думаю, для африканцев он не стал какой-то неожиданностью — они понимают российские мотивы», — резюмирует эксперт.