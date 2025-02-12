Эксперты назвали возможный следующий шаг после разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп в первом официальном разговоре обсудили урегулирование на Украине. До этого США изложили, как видят этот процесс. В частности, исключили членство Киева в НАТО. Подробнее — в материале РБК

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, Япония, 2019 год (Фото: Susan Walsh / AP / ТАСС)

12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт двух лидеров, который официально подтвердили обе стороны. За четыре дня до этого Трамп утверждал, что уже беседовал с Путиным: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — изложил суть беседы американский президент. Кремль тогда эту информацию не подтвердил и не опроверг.

Что о разговоре сообщили Кремль и Белый дом

В сообщениях, которые стороны опубликовали после разговора, Кремль и Вашингтон изложили, что обсудили президенты и о чем договорились. По информации Москвы, разговор продлился полтора часа и касался следующих тем.

Обмен граждан России и США. Накануне Москва передала Вашингтону американца Марка Фогеля, который в 2022 году был осужден на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, — за ним 11 февраля частным бортом прилетел спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Вашингтон назвал передачу Фогеля частью обмена между Россией и США и «жестом доброй воли» со стороны Москвы. По сообщению Кремля, в разговоре с Путиным Трамп «заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности» по обмену граждан.

Урегулирование на Украине. Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами». Путин «упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта» и согласился с Трампом, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Путин поддержал «один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе».

Также президенты обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и отношения России и США в сфере экономики.

Путин пригласил Трампа в Москву и сказал, что готов принять «американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес», — в том числе и по Украине. Президенты договорились продолжить личные контакты вплоть до «организации личных встреч».

Трамп поделился обстоятельным отчетом о «продолжительном и продуктивном» разговоре с Путиным в своей соцсети Truth Social. Он рассказал, что помимо украинской проблематики они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с энергетикой, искусственным интеллектом и «силой доллара», историю двух стран и их вклад в победу во Второй мировой войне, а также «огромную выгоду» в случае возобновления сотрудничества между США и Россией.

По его словам, стороны согласились остановить гибель людей во время конфликта России и Украины. «Президент Путин даже процитировал очень сильный девиз моей предвыборной кампании: «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ», — написал Трамп. Он также сообщил, что договорился с Путиным о незамедлительном старте переговоров по данному вопросу и нанесении друг другу взаимных визитов.

Кроме того, президент США огласил состав своей команды переговорщиков: ее возглавят госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф, прежде курировавший ближневосточное урегулирование. При этом в посте не упоминается имя спецпосланника по Украине, генерала в отставке Кита Келлога, который в ближайшее время должен нанести визит в Киев и обсудить урегулирование конфликта с европейскими партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению [конфликта], надеюсь, в скором времени», — заключил Трамп.

В первый президентский срок Трампа (2016-2020 гг.) он и Путин встречались шесть раз. До и после своей второй инаугурации Трамп не раз выражал стремление провести еще один саммит с российским лидером. Предыдущий президент США Джо Байден не беседовал с Путиным на протяжении трех лет.

После разговора с Путиным Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, «разговор прошел очень хорошо» — Зеленский, «как и президент Путин, хочет мира»; они обсудили широкий спектр вопросов, связанных с конфликтом, но в больше степени говорили о встрече, которая пройдет 14 февраля в Германии, куда на Мюнхенскую конференцию по безопасности прибудут вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «Пора прекратить эту нелепую войну, которая повлекла массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!» — написал Трамп в Truth Social.

По словам Зеленского, Трамп изложил ему детали разговора с Путиным; они договорились «о дальнейших контактах и встречах». Президент Украины обозначил следующие темы: свою встречу с главой американского Минфина Скоттом Бессентом 12 февраля в Киеве и подготовку соглашения о доступе США к украинским редкоземельным металлам в обмен на американскую помощь, которое Бессент привез с собой, технологические возможности Украины по производству в том числе дронов, а также «возможности достичь мира». «Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done», — написал Зеленский в Telegram.

В каком ключе США накануне говорили об Украине

12 февраля, до того, как стало известно о разговорах Трампа с Путиным и Зеленским, глава Пентагона Пит Хегсет на встрече формата «Рамштайн» в Брюсселе изложил фактический план Вашингтона по урегулированию. «По мере того, как мы приближаемся к третьей годовщине войны, наш посыл ясен: кровопролитие должно остановиться. И эта война должна закончиться, — сказал он, отметив, что цель Трампа — усадить Россию и Украину за стол переговоров. — Мы положим конец этой разрушительной войне и установим прочный мир, только объединив усилия союзников с реалистичной оценкой ситуации на поле боя».

Исходя из слов Хегсета, подход администрации Трампа к урегулированию сводится к следующим четырем пунктам.

Возвращение Украины к границам до 2014 года нереально — «Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и принесет еще больше страданий».

Членство Украины в НАТО также нереалистично. «Это не должен быть «Минск-3», — сказал Хегсет.

Украине нужны «надежные гарантии безопасности, которые позволят не допустить возобновление войны». Ее безопасность должны обеспечивать европейские и неевропейские войска — их надо развернуть на Украине как часть миссии, не связанной с НАТО. Также нужен «надежный международный надзор за линией соприкосновения».

Хегсет особенно подчеркнул, что в рамках этих гарантий США не будут размещать свои войска на Украине. Безопасность Европы также должна «быть императивом для европейских членов НАТО» — поэтому предоставлять подавляющую долю летальной и нелетальной помощи Киеву должны именно они, расширяя свою оборонно-промышленную базу и повышая траты на оборону до 5% от национальных ВВП.

«Мы также собрались здесь сегодня, чтобы прямо и недвусмысленно заявить: суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы, — заявил глава Пентагона, отметив, что США смещают фокус на безопасность собственных границ. — Мы также сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, способного и намеренного угрожать нашей родине и основным национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе». Отныне приоритет Вашингтона — «сдерживание войны с Китаем в Тихом океане», резюмировал он, и призвал союзников к «разделению труда»: США занимаются сдерживанием в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а европейские страны — в Европе.

От чего будет зависеть успех переговоров по Украине

Опрошенные РБК эксперты выразили осторожный оптимизм в связи с телефонным контактом президентов. Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий предостерегает от преждевременных выводов. «Дистанция, которую предстоит проделать от нынешнего разговора до какого-то полноценного соглашения, невероятно длинна и невероятно сложна. Нет ничего опаснее легкомыслия и поверхностности, потому что риски и вызовы большие», — сказал он.

Научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин выразил надежду на то, что начатый сторонами диалог позволит России достичь целей военной операции, но подчеркнул, что конечный результат также будет зависеть от ситуации на поле боя. По его мнению, дипломатическое решение конфликта устроит Москву только в том случае, если оно может быть расценено как победа и позволит устранить то, что российское руководство считает коренными причинами конфликта. Вместе с тем эксперт предупредил, что переговоры не обязательно будут проходить в желанном для Москвы ключе. «Не надо обманываться — у нас позади много разочарований, связанных с политикой западных стран», — пояснил Тренин.

Такие же опасения выразил и эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Он напомнил, что в 2018 году между двумя президентами состоялся саммит в Хельсинки, который породил впоследствии не оправдавшие ожидания: отношения не улучшились, а продолжили ухудшаться. «Первый контакт между двумя лидерами это необходимое, но недостаточное условие для плодотворного диалога. Сейчас, по всей видимости, в Москве и Вашингтоне будет дана отмашка различным бюрократическим структурам — и дипломатам, и военным, и спецслужбам, и возможно, экспертам на «втором треке» — для того, чтобы начать прорабатывать конкретные вопросы, которые могли бы впоследствии сложиться в повестку дня встречи на высшем уровне», — отметил он, добавив, что на ее подготовку может понадобиться несколько месяцев.

По оценке Кортунова, сторонам предстоит провести серьезную работу над поиском точек соприкосновения, причем украинский трек хоть и станет центральным, но далеко не единственным. Его могут дополнить вопросы, связанные с иранской ядерной сделкой, палестино-израильским конфликтом и ситуацией в Северо-Восточной Азии — именно последнее глава Пентагона назвал приоритетом новой администрации. Тренин убежден, что Европа все равно остается в сфере интересов США, хотя команда республиканца и приступила к смещению акцента на Китай, крайне болезненному для европейцев. «То, что мы сегодня видим на российско-американском треке, говорит о том, что Трамп стремится завершить конфликт, который отвлекает от гораздо более важных дел, и в большей степени сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе — на Китае», — отметил он.

Решение Трампа включил в команду переговорщиков с Москвой Стива Уиткоффа, а не Кита Келлога, мандат которого напрямую связан с украинским кризисом, Кортунов объясняет тем, что именно Уиткофф стал автором первого дипломатического прорыва на российском направлении — обмена Фогеля на Винника — и воспринимается Трампом как человек, способный найти общий язык с Кремлем. «Администрация США будет идти наощупь, и Келлог, наверное, в том или ином виде будет в этом уравнении присутствовать. Но поскольку мы находимся на очень ранней стадии формировании команды Трампа, возможны самые разные подвижки, и зоны ответственности отдельных чиновников распределены не очень четко», — сказал он.

Быстрицкий же предположил, что шаг Трампа мог быть продиктован желанием создать разноплановую команду, в которой будут как высокопоставленные переговорщики, так и люди с меньшим уровнем ответственности, но возможностью зондировать позиции собеседника. «Люди на более низком уровне могут даже поругаться, но их более старшие коллеги это купируют. Такой подход создает дополнительное пространство. Чтобы не загнать дискуссию в тупик, нужно оставлять запасные ходы: эти не сошлись, есть другие, они это и обсудят», — пояснил эксперт.