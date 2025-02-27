Переговоры России и США в Стамбуле продлились более шести часов

Обстановка у резиденции генконсула США в Стамбуле, Турция (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США, они продлились шесть с половиной часов, передает ТАСС.

Как уточняют «РИА Новости», переговоры начались около 10:00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй, которую российская делегация покинула в 16:20 мск. Ее возглавлял директор департамента Северной Америки МИДа России Александр Дарчиев, которого «Ведомости» и «Коммерсантъ» называют кандидатом на пост посла в Вашингтоне, передавал корреспондент ВГТРК Денис Давыдов. США на переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл темой этих переговоров работу посольств в Москве и Вашингтоне. О восстановлении численности их сотрудников стороны договорились на предыдущей встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

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