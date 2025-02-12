Как освобождение Марка Фогеля может повлиять на переговоры по Украине

Россия передала спецпосланнику Трампа американца Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок, и рассчитывает на скорое ответное освобождение россиянина из американской тюрьмы. Как это скажется на переговорах по Украине — в статье РБК

Дональд Трамп и Марк Фогель (Фото: Al Drago / Getty Images)

Как велись переговоры об освобождении Фогеля

В ночь на 12 февраля президент США Дональд Трамп принял в Белом доме американца Марка Фогеля, накануне освобожденного из российской тюрьмы. В Москву за ним летал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

11 февраля на приземление во Внуково борта, принадлежавшего Уиткоффу и нередко использовавшегося самим Трампом, обратили внимание пользователи специальных ресурсов по отслеживанию самолетов. Однако в Кремле тогда отказались от комментариев.

Позднее Трамп пояснил журналистам, что выбрал частный самолет вместо правительственного, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков.

Марк Фогель родился в 1961 году в Пенсильвании, окончил Пенсильванский университет в Индиане, с 2012 года преподавал в Англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже американца обнаружили 17 г наркотических веществ, которые он, согласно версии обвинения, пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет. Фогель признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что найденная у него марихуана была медицинской, ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике (в Пенсильвании легализовано использование марихуаны в медицинских целях). Летом 2022 года его приговорили к 14 годам заключения.

Прилет Уиткоффа в Москву стал первым относительно публичным визитом высокопоставленного американского чиновника в Россию с ноября 2021 года. По данным The New York Times, несколько недель назад Трамп тайно расширил функционал Уиткоффа, своего давнего друга, поручив ему «налаживание канала для переговоров с русскими». При этом официальным спецпосланником Трампа по Украине является генерал в отставке Кит Келлог, который в ближайшее время должен посетить Киев, а также принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, после чего представить президенту США свой план по урегулированию конфликта. NYT напоминает, что и в первый свой срок Трамп нередко поручал одни и те же задачи сразу нескольким подчиненным.

Перед поездкой в Москву Уиткофф провел прямые переговоры с «близкими союзниками» российского президента Владимира Путина, а также обсуждал украинскую проблематику со своими контактами в Саудовской Аравии и Катаре, утверждает NYT. По данным Fox News, в Москве спецпосланник Трампа провел 3,5-часовые переговоры с Путиным. Кремль и Госдепартамент не стали комментировать эти данные.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля частью обмена между Россией и США и «жестом доброй воли» со стороны российского руководства. Когда журналисты поинтересовались, что Москва получит взамен, Трамп пообещал, что «немного». При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CNN, что шаг Москвы носил односторонний характер и не был увязан с ответным освобождением конкретного российского гражданина, хотя в Вашингтоне и рассматривают такую возможность. По его словам, это, скорее всего, будет россиянин, осужденный в США за ненасильственное преступление. В Кремле сообщили, что ожидают передачу гражданина России уже «на днях», но его имени не назвали.

В августе 2024 года, вскоре после масштабного обмена заключенными с США и Германией, тогдашний посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, включая экстрадированных из третьих стран. Среди них Александр Винник, арестованный по запросу США в Греции в 2017 году по обвинению в отмывании денег через созданную им криптобиржу BTC-e. По данным ABC и New York Post, именно его и освободят в обмен на Фогеля.

Спецпосланник президента США по освобождению заложников Адам Бёлер, до этого курировавший вопросы, связанные с пленниками ХАМАС, также заявил в интервью CNN, что 12 февраля на свободу выйдет еще один гражданин США, но не стал сообщать ни имени, ни даже того, где этот человек сейчас находится. Рубио же напомнил журналистам, что один из приоритетов Трампа — освободить как можно больше американских граждан, находящихся в иностранных тюрьмах.

В России под стражей содержатся еще по меньшей мере восемь граждан США: гражданка России и США Ксения Карелина , в августе 2024 года приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене из-за перевода средств в одну из украинских организаций, которые в дальнейшем были направлены на нужды ВСУ;

, в августе 2024 года приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене из-за перевода средств в одну из украинских организаций, которые в дальнейшем были направлены на нужды ВСУ; Юджин (Евгений) Спектор , в декабре 2024 года приговоренный к 15 годам за шпионаж (в 2022 году также был осужден на три с половиной года за взяточничество по делу экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой);

, в декабре 2024 года приговоренный к 15 годам за шпионаж (в 2022 году также был осужден на три с половиной года за взяточничество по делу экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой); старший сержант американской армии Гордон Блэк , в июне 2024 года приговоренный к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и избиении;

, в июне 2024 года приговоренный к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и избиении; бывший десантник и рок-музыкант Майкл Трэвис Лик , который в июле 2024 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков в крупном размере;

, который в июле 2024 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков в крупном размере; усыновленный в США россиянин Роберт Вудленд (Романов) , в июле 2024-го осужденный на 12,5 года за попытку незаконного сбыта мефедрона в крупном размере;

, в июле 2024-го осужденный на 12,5 года за попытку незаконного сбыта мефедрона в крупном размере; Дэниел Джозеф Шнайдер , которого в сентябре 2024 года калининградский суд приговорил к шести годам тюрьмы за попытку похитить сына у своей бывшей девушки-россиянки;

, которого в сентябре 2024 года калининградский суд приговорил к шести годам тюрьмы за попытку похитить сына у своей бывшей девушки-россиянки; Джозеф Татер , находящийся под стражей на время рассмотрения дела о нападении на полицейского;

, находящийся под стражей на время рассмотрения дела о нападении на полицейского; Дэвид Барнс, в феврале 2024-го приговоренный к 21 году колонии за педофилию в отношении собственных сыновей, рожденных от брака с россиянкой.

Почему Москва решила освободить американского гражданина

Хотя прошлая администрация США неоднократно требовала от Москвы освободить Фогеля, он не вошел в число фигурантов масштабного августовского обмена заключенными между двумя странами. Как отмечает NYT, американское правительство не стало настаивать на его включении в перечень, поскольку на тот момент не квалифицировало его как незаконно удерживаемого под стражей из-за характера предъявленных ему обвинений. Такой статус он получил лишь в декабре 2024 года.

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95-летняя мать Фогеля, Мальфина Фогель, — сторонница Трампа. Она лично встречалась с ним и в июле 2024 года должна была выступить на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, но не смогла этого сделать из-за покушения на Трампа. Принимая Фогеля в Белом доме, Трамп отметил, что его освобождение может стать «важным элементом» урегулирования конфликта на Украине. «Россия очень хорошо к нам отнеслась. На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, благодаря которым мы сможем положить конец войне [на Украине] и миллионы людей перестанут погибать», — сказал американский президент.

В интервью CNN Рубио предположил, что Россия пошла на обмен благодаря тому, что президентом США стал Трамп. «Я считаю, что россияне хотят поддерживать с ним отношения, и, на мой взгляд, они понимают, что это президент, который выступает с позиции силы, а не слабости, который совершенно ясно выражал свои чувства, особенно в последние несколько недель», — сказал он.

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с РБК отметил, что классический обмен заключенными, как правило, сопровождается длительным торгом и проводится синхронно: «Вы выпускаете нашего, мы выпускаем вашего». Однако в данном случае Москва освободила Фогеля без жесткой привязки к ответному шагу и в качестве «жеста доброй воли». Политолог предположил, что российское руководство воспринимает смену администрации в США как пусть и небольшое, но окно возможностей для установления диалога и поиска компромиссов с Вашингтоном. А освобождение американского заключенного, которое было воспринято американским обществом и СМИ как личная победа Трампа, создает для этого благоприятный фон. При этом сам по себе обмен напрямую не связан с украинским треком, считает Кортунов. «Это демонстрация готовности к диалогу и неплохой первый шаг на пути к решению более сложных, более чувствительных и более масштабных вопросов», — сказал он.

Директор Института международных исследований МГИМО МИД России, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков отметил, что, помиловав Фогеля, Владимир Путин помог Трампу укрепить внутриполитические позиции. «Теперь американский глубинный народ будет думать, что Трамп не только в буллинг умеет, но и в дипломатию», — сказал он. По его словам, спекулировать о далекоидущих последствиях обмена пока рано — Соединенные Штаты и Россия действуют крайне осторожно, не привлекая лишнего внимания и делая ставку на результат.