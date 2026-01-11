Reuters узнал о готовности Израиля к вмешательству США в ситуацию в Иране

Reuters: Израиль приготовился к вмешательству США в ситуацию в Иране

Израиль предполагает, что США могут вмешаться в дела Ирана на фоне массовых протестов, страна находится в режиме готовности, говорят источники. Трамп прямо допускал «сильный удар» по Ирану в случае убийств демонстрантов

Израиль находится в состоянии повышенной готовности, считая, что США могут вмешаться в дела Ирана на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов. Об этом Reuters сообщили три израильских источника, знакомых с ситуацией.

Американский президент Дональд Трамп на фоне протестов в Иране предостерегал власти страны от применения силы против демонстрантов. Накануне он заявил, что США «готовы помочь».

Источники, присутствовавшие на консультациях представителей израильского руководства по вопросам безопасности, не уточнили, что означает повышенная боевая готовность Израиля на практике. Reuters в этом контексте напоминает о двенадцатидневной ирано-израильской войне, произошедшей в июне. Тогда США присоединились к Израилю в нанесении авиаударов.

По словам израильского источника, присутствовавшего при беседе, во время недавнего телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали возможность вмешательства США в дела Ирана. The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника, а также журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в США передавали, что политики говорили об иранских протестах.

В Иране с 28 декабря продолжаются акции протеста. Они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен, затем протесты охватили другие города.

По данным журнала Time на 10 января, во время демонстраций погибли более 200 человек. The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на правозащитную группу Human Rights Activists в Иране, что в ходе протестов были арестованы более 2,3 тыс. человек, а беспорядки уже охватили 180 населенных пунктов.

Трамп 8 января заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. WSJ со ссылкой на американских чиновников писала, что в американской администрации предварительно обсудили возможные удары по Ирану. При этом один из собеседников газеты отметил, что консенсуса по поводу курса действий достигнуто не было.

Несколько американских чиновников рассказали NYT, что в последние дни Трампу представили новые варианты военных ударов по Ирану. По их словам, речь идет в том числе о нанесении ударов по невоенным объектам в Тегеране.

Источники уточнили, что президент США еще не принял окончательного решения. Однако он всерьез рассматривает возможность нанесения удара в ответ на попытки иранских властей подавить демонстрации, добавили собеседники.