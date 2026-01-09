Могут ли нынешние протесты в Иране привести к свержению режима

Протесты в Иране идут уже 13 дней. Выходить на улицы иранцев призывает в том числе сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви. Протесты поддерживает Дональд Трамп, угрожая Тегерану «сильным ударом». Подробнее — в материале РБК

Фото: Reuters

Из-за чего в Иране вспыхнули протесты

Протесты в Иране, стартовавшие в конце декабря, начались на фоне глубокого экономического кризиса в Исламской республике. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

При этом в ноябре президент Масуд Пезешкиан подписал указ о ее деноминации — 10 тыс. нынешних риалов будут приравнены к одному новому риалу; замена денежных знаков должна произойти постепенно, в течение трех лет. Кроме того, в декабре для борьбы с перерасходом и контрабандой топлива иранское правительство повысило цены на субсидируемый государством бензин, введя прогрессивную шкалу тарифов: первые 60 литров обходятся в 15 тыс. риалов за литр; следующие 100 литров — в 30 тыс. риалов за литр; свыше 160 литров — 50 тыс. риалов за литр.

Протестные акции начались у двух крупных рынков в центре Тегерана как раз после обвала риала — мелкие торговцы, закрыв свои лавки, вышли на улицу в знак протеста против девальвации и роста цен; вскоре к ним присоединились другие жители иранской столицы. Изначально их требования состояли в поддержке населения со стороны властей, стабилизации валюты и снижения цен, но за несколько дней лозунги стали радикальнее и оказались направлены против Исламской республики в целом и лично ее духовного лидера Али Хаменеи. Разгоняя протестующих, полиция начала применять дубинки и слезоточивый газ; сообщалось о том, что она использовала и огнестрельное оружие.

Вскоре протестные акции вышли за пределы Тегерана — выступления были зафиксированы в десятках городов по всей стране, в числе которых Мешхед, Шираз, Исфахан, Керманшах, Йезд. В городе Фаса (провинция Фарс на юге) протестующие предприняли попытки штурма административных зданий и поджигали находившийся рядом с ними транспорт; в ответ полиция открыла огонь.

6 января Национальный совет сопротивления Ирана (оппозиционная политическая организация, которая существует с 1981 года и базируется во Франции и Албании) заявил, что протестующие взяли под контроль города Абданан и Малекшахи (провинция Илам на западе страны). Иранские государственные информагентства эту информацию отрицают: по информации Tasnim, силы правопорядка контролируют ситуацию, не применяя при этом оружие.

По оценке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War — ISW) от 8 января, с 7 января протестная активность в Иране значительно выросла — 8 января акции прошли минимум в 156 местах в 27 провинциях, а это в два раза больше, чем днем ранее. 5 января ООН сообщила, что за первую неделю протестов были убиты 20 человек, из которых трое — дети, а сотни людей, включая несовершеннолетних, были арестованы.

Али Хаменеи в происходящем обвинил внешних врагов Ирана. «Протесты справедливы, но протесты — это не беспорядки. Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними, но с бунтовщиками разговаривать бесполезно. Бунтовщиков нужно усмирять», — заявил он в эфире иранского гостелерадио (цитата по ТАСС). Президент Пезешкиан тем временем призвал полицию «избегать любых насильственных действий и принуждения». «Следует проявлять максимальную сдержанность, придерживаться диалога, мирного общения и прислушиваться к требованиям иранского народа», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Масштабные протесты также имели место в Иране с сентября 2022 года и до начала 2023-го. Тогда причиной стала гибель 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини. 13 сентября в Тегеране ее арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба»; через два часа после ареста девушку госпитализировали — власти утверждают, что у нее случился сердечный приступ, но ее семья и свидетели говорят, что причиной госпитализации стали побои в участке. 16 сентября Амини скончалась в больнице, не приходя в сознание. Развернувшиеся после этого протесты охватили порядка 250 городов в 27 из 31 провинции Ирана. Власти их жестко подавляли — наряду с полицией для разгона демонстраций были задействованы Корпус стражей исламской революции (КСИР) и находящееся в подчинении у КСИР ополчение «Басидж». По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за первые два месяца протестов погибли более 300 человек, из которых по меньшей мере 40 — дети. «Особую обеспокоенность вызывает очевидный отказ властей передать тела погибших их семьям или обусловить передачу тел отказом семей от общения со СМИ или согласием на предоставление ложной информации о причине смерти», — говорилось в заявлении УВКПЧ от 22 ноября 2022 года.

Пока подводить какие-то итоги происходящего в Иране рано, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин, обращая внимание на ситуацию 2022-2023 годов: тогда протесты продлились порядка шести месяцев и «закончились полным разгромом протестующих с серьезными последствиями — казнью сотен участников демонстраций».

«Тогда протесты были, условно говоря, идеологическими, а уже потом появились и политические лозунги, — сказал РБК эксперт. — Сейчас несколько другое — нынешние демонстрации начались с малого и среднего бизнеса, с базари (купечество и работники базаров, традиционных торговых площадок Ирана. — РБК). И это очень серьезно: если мы вспомним революцию 1979 года, то тогда именно базари сыграли важную экономическую роль в победе антишахской революции».

То обстоятельство, что нынешние протесты — в первую очередь экономические, открывает для властей некоторое окно возможностей, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Елена Супонина. «Опасность в том, что решить экономические проблемы в условиях санкций сейчас не получится, хотя правительство и пытается это сделать, чтобы несколько снизить накал страстей, — сказала РБК эксперт. — Плюс же в том, что протесты не политические, за ними не стоит серьезная оппозиционная сила в стране — вся оппозиция в основном за ее пределами. На мой взгляд, сейчас власти вполне могут справиться с протестами».

Возможно ли вмешательство США и Израиля

На протесты в Иране активно реагируют США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп в 2026 году несколько раз предупредил Тегеран, что, если протесты будут жестко подавляться, США вмешаются. 1 января он написал в Truth Social: Вашингтон «готов действовать» и придет на помощь протестующим, если иранские власти «будут стрелять и жестоко [их] убивать». Через несколько дней Трамп заявил журналистам, что если власти Исламской республики «начнут убивать людей», США «нанесут им очень сильный удар»; 8 января в интервью политическому комментатору Хью Хьюитту президент США эту мысль повторил, не уточнив при этом, что конкретно будет предпринято.

С рядом заявлений выступил и МИД Израиля — он публиковал их на своей странице в соцсети X на персидском языке. «Сегодня иранский народ вышел на улицы, и его протесты очень громкие. Причин тому сотни, в том числе и то, что они не хотят видеть на своих постах это правительство, которое вливало деньги в глотки террористов ХАМАС, Хезболлы и хуситов и довело экономику страны до грани разрушения из-за своих ядерных амбиций. Народ Ирана заслуживает лучшего», — говорится в одном из таких постов. Протестующих публично поддержала и израильская разведка «Моссад»: «Выходите вместе на улицы. Время пришло. Мы с вами. Не только дистанционно и устно. Мы также с вами на местах», — говорится в сообщении ведомства в аккаунте X на фарси.

Иранские власти в ответ на это заявили, что беспорядки в стране организовали именно США и Израиль. «События последних дней начинались с протеста, однако под контролем и при планировании сионистского врага переросли в подрыв безопасности. Заявления Трампа в последние дни также говорят о совместном планировании этих двух режимов, которые подрывают безопасность жизни иранской нации», — заявил 9 ноября Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что с протестующими власти на компромисс не пойдут (цитата по РИА Новости).

США и Израиль уже наносили удары по территории Ирана — это произошло в ходе ирано-израильской 12-дневной войны, которая продолжалась с 13 по 25 июня 2025 года. В ночь на 22 июня Штаты по запросу Израиля сбросили тяжелые бомбы на иранские ядерные объекты. По информации Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон в конце 2025 года обсудил с Трампом «второй раунд» ударов по Ирану, чтобы помешать тому восстановить ядерный потенциал; президент США может поддержать эту идею, если убедится в том, что Тегеран восстанавливает свою ядерную программу, отметил собеседник издания.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи новый удар США и Израиля исключил. «В случае повторной атаки им будет нанесено новое поражение», — заявил он 8 января, будучи с визитом в Ливане (цитата по ТАСС).

В чем заключается роль наследного принца Пехлеви

В контексте нынешних протестов в Иране СМИ все чаще упоминают имя Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. 6 января The Washington Post опубликовала его колонку, в которой сын свергнутого монарха приветствовал выраженную Трампом «четкую и твердую поддержку» иранских протестующих. «Для протестующих, которым грозит тюремное заключение, пытки или смерть, важно знать, что они не одиноки. Для режима это напоминание о том, что запугивание больше не гарантирует выживания. Мы видели тому доказательство в Венесуэле», — отметил Пехлеви.

По мнению Пехлеви, стране нужна «объединяющая фигура, которая поможет осуществить переход от тирании к демократическому будущему», и такой фигурой мог бы стать он сам. Пехлеви называет себя «проводником национального перехода к демократии». «Моя роль заключается в том, чтобы объединить различные демократические силы Ирана — монархистов и республиканцев, светских и религиозных, активистов и профессионалов, гражданских лиц и военнослужащих, которые хотят видеть Иран снова стабильным и суверенным, — вокруг общих принципов территориальной целостности Ирана, защиты личных свобод и равенства всех граждан, а также отделения церкви от государства», — отметил наследный принц, призвав иранцев выходить на улицы.

Выступления 8 и 9 января стали самыми массовыми. Власти республики пошли на полное отключение интернета. Пехлеви, подводя итоги акций 8 января, призвал продолжить выступления, «увеличивая толпу, чтобы еще больше ослабить возможности режима по подавлению протестов». В своих постах Пехлеви также регулярно благодарит Трампа за поддержку и призывает американского лидера к активному вмешательству в ситуацию. «Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и сокрушить силы безопасности численным превосходством. Прошлой ночью им это удалось. Ваша угроза этому преступному режиму также сдержала его головорезов. Но время имеет решающее значение. Через час люди снова выйдут на улицы. Я прошу вас о помощи», — написал Пехлеви 9 января в соцсети X, призвав Трампа «быть готовым вмешаться», при этом не уточнив, как конкретно.

Реза Пехлеви родился в 1960 году в Тегеране. Он — старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, который правил Ираном с 1941 года и был свергнут в 1979-м. После Исламской революции 1979 года семья Пехлеви эмигрировала сначала в Египет, а потом в США. Реза Пехлеви основал и возглавляет Национальный совет Ирана — оппозиционное объединение, которое существует с 2013 года и ставит своей целью свержение нынешнего клерикального режима в Иране. Штаб-квартира организации находится во Франции, у нее есть отделения в США и Канаде.

По оценке Елены Супониной, сегодня монархические настроения в Иране не так уж и сильны. «Во многом фигура сына шаха раздута внешними игроками, но даже в США понимают, что делать ставку на восстановление монархической династии пока рискованно», — отмечает аналитик.

«Говорить о том, что завтра режим рухнет, я бы не стал. Потому что у режима есть очень серьезные силы, которые могут самыми суровым и кровавым образом все это погасить», — говорит Владимир Сажин. И при этом добавляет: в отличие от протестов 2022-2023 годов, на этот раз налицо элемент внешнего давления на ситуацию в виде заявлений и угроз Трампа. Эксперт не исключает, что США повторят удар по Ирану, но не по его ядерным объектам, а по штабам принятия решений — прежде всего по КСИР и по «Басиджу», и в этом случае «судьба режима будет проблематична».