Власти Ирана призвали граждан выйти на улицы в знак протеста беспорядкам

Совет координации исламского развития призвал граждан Ирана выйти на улицы и провести митинг в знак протеста против беспорядков в Тегеране, продолжавшихся последние недели, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Целью собраний названо осуждение «террористических действий агентов США и Израиля». Мероприятие начнется в понедельник, 12 января, на площади Энгелаб в Тегеране.

Волна протестов в Иране началась 28 декабря на главном тегеранском базаре. Изначально в акциях участвовали владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями властей на фоне обвала национальной валюты и резкого роста цен. Ситуация привела к скорой отставке главы Центробанка Мохаммада Фарзина, а демонстрации быстро распространились по другим городам.

К 9 января, по заявлению мэра Тегерана Алирезы Закани, участники протестов разгромили 26 банков и 25 мечетей в столице. В тот же день аятолла Али Хаменеи в обращении к нации обвинил протестующих в попытках угодить «запятнавшему руки кровью иранцев» президенту США Дональду Трампу.

Журнал Time сообщил о гибели более 200 участников акций протеста. По данным иранского агентства Tasnim, силовики задержали как минимум 200 лидеров вооруженных группировок, которых обвиняют в организации массовых беспорядков в стране.