 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Ирана призвали граждан выйти на улицы в знак протеста беспорядкам

Совет координации исламского развития призвал граждан Ирана выйти на улицы и провести митинг в знак протеста против беспорядков в Тегеране, продолжавшихся последние недели, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Целью собраний названо осуждение «террористических действий агентов США и Израиля». Мероприятие начнется в понедельник, 12 января, на площади Энгелаб в Тегеране.

Волна протестов в Иране началась 28 декабря на главном тегеранском базаре. Изначально в акциях участвовали владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями властей на фоне обвала национальной валюты и резкого роста цен. Ситуация привела к скорой отставке главы Центробанка Мохаммада Фарзина, а демонстрации быстро распространились по другим городам.

Tasnim сообщило о задержании как минимум 200 лидеров бунтовщиков в Иране
Политика

К 9 января, по заявлению мэра Тегерана Алирезы Закани, участники протестов разгромили 26 банков и 25 мечетей в столице. В тот же день аятолла Али Хаменеи в обращении к нации обвинил протестующих в попытках угодить «запятнавшему руки кровью иранцев» президенту США Дональду Трампу.

Журнал Time сообщил о гибели более 200 участников акций протеста. По данным иранского агентства Tasnim, силовики задержали как минимум 200 лидеров вооруженных группировок, которых обвиняют в организации массовых беспорядков в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Егор Алимов
Иран протест беспорядки
Материалы по теме
WSJ узнала об обсуждении в администрации Трампа возможных ударов по Ирану
Политика
Tasnim сообщило о задержании как минимум 200 лидеров бунтовщиков в Иране
Политика
Наследник шаха призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Столичные аэропорты в условиях непогоды обслужили более 1,5 тыс. рейсов Общество, 02:18
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу Политика, 01:54
Минфин США заявил о возможном скором снятии части санкций с Венесуэлы Политика, 01:47
Власти Ирана призвали граждан выйти на улицы в знак протеста беспорядкам Политика, 01:29
Посол рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним при захвате Политика, 01:09
WSJ узнала об обсуждении в администрации Трампа возможных ударов по Ирану Политика, 01:04
Министр обороны Бельгии счел страну неготовой к «войнам будущего» Политика, 00:38
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В результате атаки дронов на Воронеж повреждения получили 13 домов Политика, 00:21
Число пострадавших при атаке дронов в Воронеже выросло до четырех Политика, 00:12
Центральное командование США подтвердило удары по объектам ИГ в Сирии Политика, 00:01
Средства ПВО сбили 33 дрона над российскими регионами за три часа Политика, 10 янв, 23:50
ВМС Пакистана провели испытания ПВО в Аравийском море Политика, 10 янв, 23:28
Fox News сообщил об ударах американских военных по ИГ в Сирии Политика, 10 янв, 23:21
Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов Политика, 10 янв, 23:04