NYT узнала, что Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана

Среди предложенных вариантов в том числе нанесение ударов по невоенным объектам в Тегеране, узнала NYT. По словам американских чиновников, президент еще не принял окончательного решения

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американскому лидеру Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне подавления протестов в республике, он всерьез раздумывает над одобрением ударов, сообщили газете New York Times официальные лица.

По словам нескольких американских чиновников, знакомых с ситуацией, в последние дни Трампу представили новые варианты военных ударов по Ирану. Речь идет в том числе о нанесении ударов по невоенным объектам в Тегеране, сообщили источники.

Президент еще не принял окончательного решения, но, по словам официальных лиц, он всерьез рассматривает возможность нанесения удара в ответ на попытки иранского режима подавить демонстрации.

С 28 декабря в Иране не утихают протесты, которые начались на главном городском рынке Тегерана. Сначала на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, выражая недовольство действиями правительства в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен на товары. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

По данным правозащитной группы Human Rights Activists в Иране, в ходе протестов погибли по меньшей мере 65 человек, писала The Wall Street Journal. По информации организации, более 2300 человек были арестованы, а протесты в настоящее время охватили 180 городов. По словам представителей группы, большинство погибших были протестующими.

8 января Трамп заявил, что США готовы нанести «мощный удар» по Ирану, если будут убиты протестующие. The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщила, что представители администрации Трампа уже обсуждали возможные военные действия против Ирана. По данным журнала Time, в ходе протестов погибло более 200 человек.