Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Трамп заявил, что Иран запросил переговоры с США на фоне жесткого подавления протестов. Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, узнал Axios

Фото: Reuters

Иран, похоже, пересекает красную линию в связи с жестким подавлением протестов, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Его слова опубликовал пул Белого дома.

«Они начали, похоже, [пересекать красную линию]. Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Они жестокие [в руководстве Ирана] — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия. Но мы очень серьезно к этому относимся, военные тоже. И есть несколько вариантов», — сказал Трамп.

По его словам, иранское руководство запросило переговоры с США: «Возможно, нам придется действовать до встречи. <…> Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят вести переговоры». Трамп поддерживает контакт с лидерами иранской оппозиции, пишет Reuters.

По информации Axios, американская правозащитная организация HRANA подтвердила смерть более 544 человек за последние две недели и арест более 10 тыс. человек в ходе протестов по всему Ирану. При этом представители израильской обороны сообщили порталу, что израильская разведка узнала о гибели более 1 тыс. протестующих.

Axios со ссылкой на американских чиновников отмечает, что внутри администрации уже прошли первые встречи для обсуждения способов поддержки протестов. Среди вариантов — «военные удары США по целям иранского режима», а также «некинетические», в том числе объявление о направлении авианосной ударной группы в регион, также Белый дом рассматривает кибератаки и информационные операции против Тегерана.

Иранские чиновники в ответ пообещали, что Тегеран будет атаковать военные базы США в регионе, если Трамп отдаст приказ о нападении.

«Давайте будем ясны: в случае нападения на Иран оккупированные территории, а также все американские базы и корабли станут нашей законной целью», — сказал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Трамп прежде угрожал вмешаться, если власти Ирана будут жестко подавлять протесты. На вторник, 13 января, запланирована встреча президента США с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, выяснила The Wall Street Journal.