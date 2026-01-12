 Перейти к основному контенту
Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что Иран запросил переговоры с США на фоне жесткого подавления протестов. Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, узнал Axios
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Иран, похоже, пересекает красную линию в связи с жестким подавлением протестов, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Его слова опубликовал пул Белого дома.

«Они начали, похоже, [пересекать красную линию]. Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Они жестокие [в руководстве Ирана] — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия. Но мы очень серьезно к этому относимся, военные тоже. И есть несколько вариантов», — сказал Трамп.

CNN узнал возможные варианты действий США в отношении Ирана
Политика
Дональд Трамп

По его словам, иранское руководство запросило переговоры с США: «Возможно, нам придется действовать до встречи. <…> Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят вести переговоры». Трамп поддерживает контакт с лидерами иранской оппозиции, пишет Reuters.

По информации Axios, американская правозащитная организация HRANA подтвердила смерть более 544 человек за последние две недели и арест более 10 тыс. человек в ходе протестов по всему Ирану. При этом представители израильской обороны сообщили порталу, что израильская разведка узнала о гибели более 1 тыс. протестующих.

Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих
Политика
Дональд Трамп

Axios со ссылкой на американских чиновников отмечает, что внутри администрации уже прошли первые встречи для обсуждения способов поддержки протестов. Среди вариантов — «военные удары США по целям иранского режима», а также «некинетические», в том числе объявление о направлении авианосной ударной группы в регион, также Белый дом рассматривает кибератаки и информационные операции против Тегерана.

Иранские чиновники в ответ пообещали, что Тегеран будет атаковать военные базы США в регионе, если Трамп отдаст приказ о нападении.

«Давайте будем ясны: в случае нападения на Иран оккупированные территории, а также все американские базы и корабли станут нашей законной целью», — сказал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Трамп прежде угрожал вмешаться, если власти Ирана будут жестко подавлять протесты. На вторник, 13 января, запланирована встреча президента США с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, выяснила The Wall Street Journal.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

