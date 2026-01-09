Мэр Тегерана сообщил о разгроме протестующими более 50 мечетей и банков

Мэр Закани: протестующие разгромили более 50 мечетей и банков в Тегеране

Участники массовых протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана, сообщил мэр города. Также демонстранты подожгли машину с прокурором и помешали пожарным потушить огонь

Участники массовых протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана, сообщил мэр иранской столицы Алиреза Закани. Его слова приводит канал TRT Arabi.

Закани уточнил, что были разграблены 24 жилых дома, 25 мечетей, две больницы и 26 банков. Также было сожжено 48 пожарных машин. Он обвинил «иностранных врагов» в эксплуатации молодежи и подстрекательстве к нанесению ущерба общественной собственности.

В заявлении прокуратуры Северного Хорасана также говорится, что «провокаторы, прибывшие в провинцию из разных регионов, подожгли колонну автомобилей, в которой находились прокурор Али Акбар Хазинзаде и несколько сотрудников службы безопасности». Кроме того, протестующие помешали пожарным потушить возгорание, в результате прокурор и его охрана погибли. Власти начали расследование для задержания причастных к этому протестующих.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Демонстрации распространились на другие города.

По данным агентства Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе беспорядков погибли не менее 42 протестующих и восемь сотрудников служб безопасности, а число задержанных превысило 2,2 тыс. человек. Аятолла Хаменеи считает, что протестующие в Иране «сжигают мусорные баки» в угоду президенту США Дональду Трампу.

Сам американский лидер предупреждал, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

7 января Fox News сообщал, что расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был полностью взят под контроль протестующими. О фактическом «захвате» города заявлял также Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Помимо Абданана, был захвачен город Малекшахи.