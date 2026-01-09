 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мэр Тегерана сообщил о разгроме протестующими более 50 мечетей и банков

Мэр Закани: протестующие разгромили более 50 мечетей и банков в Тегеране
Участники массовых протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана, сообщил мэр города. Также демонстранты подожгли машину с прокурором и помешали пожарным потушить огонь

Участники массовых протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана, сообщил мэр иранской столицы Алиреза Закани. Его слова приводит канал TRT Arabi.

Закани уточнил, что были разграблены 24 жилых дома, 25 мечетей, две больницы и 26 банков. Также было сожжено 48 пожарных машин. Он обвинил «иностранных врагов» в эксплуатации молодежи и подстрекательстве к нанесению ущерба общественной собственности. 

В заявлении прокуратуры Северного Хорасана также говорится, что «провокаторы, прибывшие в провинцию из разных регионов, подожгли колонну автомобилей, в которой находились прокурор Али Акбар Хазинзаде и несколько сотрудников службы безопасности». Кроме того, протестующие помешали пожарным потушить возгорание, в результате прокурор и его охрана погибли. Власти начали расследование для задержания причастных к этому протестующих.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Демонстрации распространились на другие города.

Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов
Политика
Али Хаменеи

По данным агентства Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе беспорядков погибли не менее 42 протестующих и восемь сотрудников служб безопасности, а число задержанных превысило 2,2 тыс. человек. Аятолла Хаменеи считает, что протестующие в Иране «сжигают мусорные баки» в угоду президенту США Дональду Трампу.

Сам американский лидер предупреждал, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

7 января Fox News сообщал, что расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был полностью взят под контроль протестующими. О фактическом «захвате» города заявлял также Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Помимо Абданана, был захвачен город Малекшахи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Иран протесты мечети Тегеран мэры
Материалы по теме
Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов
Политика
Протестующие в Иране объявили о взятии под контроль города Абданан
Политика
Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Аэрофлот» обратился к Шереметьево на фоне проблем с выдачей багажа Общество, 09 янв, 23:48
Трамп раскрыл детали задержания пятого танкера с венесуэльской нефтью Политика, 09 янв, 23:26
Мэр Тегерана сообщил о разгроме протестующими более 50 мечетей и банков Политика, 09 янв, 23:00
Аэропорт Тамбова второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 09 янв, 22:43
NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа Экономика, 09 янв, 22:32
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время Политика, 09 янв, 22:26
Большая часть застрявших в Йемене россиян покинули остров Сокотра Общество, 09 янв, 22:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Могут ли нынешние протесты в Иране привести к свержению режима Политика, 09 янв, 21:52
На Украине запретили бухгалтерские и другие программы российской 1С Политика, 09 янв, 21:51
Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа Политика, 09 янв, 21:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 09 янв, 21:24
Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки Спорт, 09 янв, 21:17
Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины Политика, 09 янв, 21:08
Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 09 янв, 20:45