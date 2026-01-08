NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые акции протеста и неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Оперативные данные показывают, что Иран сейчас переживает общенациональное отключение интернета; этому инциденту предшествовала серия усиливающихся мер цифровой цензуры, нацеленных на протесты по всей стране», — говорится в сообщении сервиса.

Ранее в этот же день сервис сообщил о потере связности у магистрального интернет‑провайдера TCI в Иране в охваченном беспорядками городе Керманшах. Сервис также сообщил об отключении интернета в регионах Ирана.

Позже NetBlocks сообщил, что Тегеран и другие районы Ирана входят в режим цифрового блэкаута, поскольку сразу у нескольких провайдеров было зафиксировано падение уровня подключения.

Эти события могут серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов, отметили в сервисе.

Протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем 1 тыс. задержанных. Власти используют слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в стране. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны.

Об отключении в Иране интернета сообщает также телеканал CBS News. Один из источников CBS News в столице сообщил, что «по всему Тегерану — огромные толпы людей, беспрецедентно», и подтвердил, что для большинства жителей города интернет отключен. По его словам, у части людей с более «продвинутыми» и надежными бизнес‑аккаунтами подключение все еще сохраняется.

В соцсетях, главным образом со стороны антиправительственных активистов, появлялись сообщения, что доступ к Сети также отсутствует или серьезно ограничен в городах Исфахан, Лодеган, Абданан и некоторых районах Шираза.

Video

Отключения Сети начались на фоне того, что иранцы стали выкрикивать лозунги против режима из окон своих домов после призыва находящегося в изгнании «королевского принца» Резы Пехлеви, сына бывшего шаха, дать о себе знать в 20:00 по местному времени. Аналитики и осведомленные источники заявили CBS News, что масштаб отклика на призыв Пехлеви может определить, затухнут ли эти, продолжающиеся уже 12 дней протесты.

По данным базирующегося в США Агентства новостей правозащитников (Human Rights Activists News Agency), беспорядки уже привели как минимум к 39 смертям, включая четырех сотрудников сил безопасности, и более чем 2260 задержаниям.

Иранские власти регулярно ограничивают или полностью отключают доступ к интернету, когда ожидают крупные протесты или другие потенциально дестабилизирующие события.