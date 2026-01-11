 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ узнала об обсуждении в администрации Трампа возможных ударов по Ирану

WSJ: В администрации Трампа обсудили планы возможных ударов по Ирану
В администрации США обсуждают также определение возможных целей для удара. Одним из обсуждаемых вариантов является авиаудар по военным объектам Ирана

Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможных ударов по Ирану, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, чиновники обсуждали в том числе и определение возможных целей. По словам одного из официальных лиц, одним из вариантов является крупномасштабный авиаудар по нескольким военным целям Ирана.

Другой чиновник отметил, что консенсуса по поводу курса действий не достигнуто, и никакую военную технику или персонал не перемещали для подготовки к удару. Чиновники также подчеркнули, что эти обсуждения являются частью обычного планирования. По их словам, признаков неизбежной атаки на Иран нет.

Фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает протестующих в Иране
Политика
Урсула фон дер Ляйен

В Иране с 28 декабря продолжаются акции протеста, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

По данным правозащитной группы Human Rights Activists в Иране, в ходе протестов погибли по меньшей мере 65 человек, пишет WSJ. По информации организации, более 2300 человек были арестованы, а протесты в настоящее время охватили 180 городов. По словам представителей группы, большинство погибших были протестующими. The Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя».

Американский президент Дональд Трамп 8 января заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

