Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

Пехлеви считает, что внешнее вмешательство обеспечит крах нынешней власти в Иране и предотвратит гибель большего числа людей. Он позиционирует себя как лидер переходного периода, но реальный масштаб его поддержки не ясен

Реза Пехлеви (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Живущий в изгнании сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви считает, что президент США Дональд Трамп должен принять меры в отношении властей республики на фоне массовых протестов в стране и их жесткого подавления.

«Нам нужны действия. Лучший способ гарантировать, что в Иране будет убито меньше людей, — это вмешаться как можно скорее, чтобы этот режим наконец-то рухнул, что положит конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он в интервью CBS News.

По словам Пехлеви, Тегеран уже пересек все красные линии, установленные Трампом, и «пытается ввести в заблуждение» весь мир, заявляя о готовности к переговорам.

Отвечая на вопрос об ответственности за гибель людей, которых он призывал выходить на акции протеста, Пехлеви сказал: «Это война, а война имеет жертвы».

Сын последнего иранского шаха сообщил, что общался с представителями американской администрации, но не привел деталей. В ответ на вопрос о том, подталкивает ли он США к инициированию смены власти в Иране, Пехлеви заявил, что Трамп солидарен с протестующими, требования которых «заключаются в том, что этот режим должен уйти».

Пехлеви позиционирует себя как политического лидера переходного периода и как «голос иранцев за пределами страны», он заявил, что готов «умереть за свободу и спасение» Ирана. Накануне шахзаде заявил, что готов вернуться в страну, где не был почти 50 лет, «при первой же возможности».

В интервью он утверждает, что скандирование его имени на протестах подтверждает легитимность роли, которую он готов сыграть в политике: «Почему я предлагаю свои услуги Ирану? Я отвечаю на их призыв. В данный момент я — мост, а не пункт назначения». В то же время реальный масштаб поддержки его фигуры внутри Ирана не ясен, отмечает CBS News.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономическим положением страны. По данным правозащитников Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов на данный момент погибли более 500 человек, включая сотрудников служб безопасности, арестованы около 10 тыс. участников акций. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи.

Трамп заявлял, что Вашингтон готов вмешаться, если демонстрации будут разгоняться с помощью силы. Он не исключал в том числе военные удары, но рассматриваются и другие варианты действий, включая предоставление терминалов Starlink для доступа к связи. В ночь на 13 января Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном.

На 13 января запланирована встреча президента США с высокопоставленными чиновниками его администрации для обсуждения возможных мер. Республиканец допускал и дипломатическое урегулирование, рассказав, что Тегеран запросил переговоры. В Иране подтвердили контакты с Вашингтоном. При этом иранские власти обвиняют США и Израиль в организации протестов.