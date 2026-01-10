 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Наследник шаха призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов

Наследник шаха Пехлеви призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов
«Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель — подготовиться к захвату и защите городских центров», — заявил наследник шахского престола, призывая иранцев присоединиться к протестам
Реза Пехлеви
Реза Пехлеви (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал народ Ирана, в первую очередь работников транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики к началу общенациональной забастовки. В своем обращении, опубликованном на странице наследника иранского престола в сети X, он также призвал всех жителей Ирана выйти на улицы городов, чтобы помочь протестующим взять их центральную часть под свой контроль.

«Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель — подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», — заявил Реза Пехлеви.

Он также призвал силовиков переходить на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и в конце концов «полностью вывести ее из строя». Наследник шаха заявил, что и сам он готовится вернуться на родину, чтобы быть вместе с народом в тот день, когда «революция одержит победу». «Я верю, что этот день уже очень близок», — добавил он.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

Ранее Реза Пехлеви уже призывал иранцев к участию в акциях протеста и президента США Дональда Трампа просил помочь протестующим. В начале 2026 года Трамп заявил журналистам, что, если власти Исламской республики «начнут убивать людей», США «нанесут им очень сильный удар». 9 января американский журнал Time сообщил, что в одном только Тегеране от пуль силовиков могли погибнуть более 200 участников акций протеста.

Реза Пехлеви родился в 1960 году в Тегеране. Он старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, который правил Ираном с 1941 года и был свергнут в 1979-м. После Исламской революции 1979 года семья Пехлеви эмигрировала сначала в Египет, а потом в США. Реза Пехлеви основал и возглавляет Национальный совет Ирана — оппозиционное объединение, которое существует с 2013 года и ставит своей целью свержение нынешнего клерикального режима в Иране. Штаб-квартира организации находится во Франции, у нее есть отделения в США и Канаде.

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Елена Супонина полагает, что сегодня монархические настроения в Иране не так уж и сильны. «Во многом фигура сына шаха раздута внешними игроками, но даже в США понимают, что делать ставку на восстановление монархической династии пока рискованно», — отметила аналитик.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Иран протесты Реза Пехлеви
