Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов

Стив Уиткофф (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

В минувшие выходные министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники портала не уточнили, разговаривали Арагчи и Уиткофф по телефону или обменялись сообщениями. Источники, однако, уточнили, что стороны обсудили возможность встречи в ближайшие дни.

Контакт был установлен на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной поддержке протестов в Иране и применении силы, отмечает Axios. По данным его собеседников, этот шаг может свидетельствовать о попытке Тегерана снизить напряженность или выиграть время перед тем, как республиканец решит действовать.

Axios подчеркивает, что установленный контакт является первым подтверждением того, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном сохранен, несмотря на тупик в ядерных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что США рассматривают «очень жесткие» варианты действий в отношении Тегерана на фоне массовых протестов и сообщений о гибели их участников. Он не исключил возможность удара по Ирану для поддержки протестующих.

Между тем главе Белого дома уже представили несколько предварительных сценариев — от силовых ударов до вариантов без применения военной силы. Среди обсуждаемых военных мер называются удары по иранским службам безопасности, однако в администрации опасаются, что это может привести к консолидации общества вокруг властей или спровоцировать ответные действия Тегерана.

Иран, в свою очередь, предупредил о готовности нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки.