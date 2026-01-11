Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране

В администрации Трампа, ранее обещавшего оказать помощь протестующим, обсуждают разные меры, в том числе доставку в Иран терминалов Starlink. Тегеран заявляет, что беспорядки организованы самими США совместно с Израиле

Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки в Иран терминалов Starlink после ограничения доступа в интернет местными властями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Таким образом, участники антиправительственных протестов смогли бы обойти отключения интернета, отмечает газета. Сервис NetBlocks сообщил об общенациональном отключении еще 8 января. Иранские власти регулярно ограничивают или полностью отключают доступ к интернету, когда ожидают крупные протесты или другие потенциально дестабилизирующие события.

Starlink — это глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в Сеть из любой точки планеты с низкой задержкой сигнала, в том числе из самых удаленных и труднодоступных регионов, где отсутствует наземная инфраструктура.

По словам американских чиновников, рассматриваются и другие меры реагирования: о них Трампу доложат лично во вторник, 13 января. В закрытой встрече примут участие в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Чиновники рассказали, что среди других мер, которые рассматривают США — укрепление антиправительственных источников информации в интернете, развертывание «секретного кибер-оружия против иранских военных и гражданских объектов», а также введение дополнительных санкций в отношении Тегерана и прямые удары. Ожидается, что на встрече Трамп не примет окончательного решения, поскольку дискуссии находятся на ранней стадии.

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен.

Впоследствии протесты охватили другие города. По данным журнала Time и правозащитников, погибло более ста человек (издание сообщало, что только в Тегеране жертв свыше 200), еще более 2,3 тыс. арестованы, а беспорядки уже охватили 180 населенных пунктов.

Трамп 2 января заявил о готовности США вмешаться в ситуацию, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. «Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к бою», — сообщил он. Позднее Трамп пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с телеобращением к нации. Он, в частности, призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать радикалам исказить требование протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также в обращении к населению заявил, что протестующие стремятся угодить Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев». Он подчеркнул, что любой, кто действует как агент иностранных сил, будет немедленно отвергнут как народом, так и иранскими властями.

Власти Ирана заявляют, что беспорядки в стране организовали именно США и Израиль. Советник иранского лидера Али Шамхани заверил, что Тегеран готов дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию.