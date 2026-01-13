Трамп обратился к протестующим в Иране и заявил, что «помощь уже в пути»

Протесты в Иране продолжаются с конца 2025 года. Трамп, который ранее рассказал о подготовке встречи с иранскими властями, заявил об отмене переговоров. Он призвал протестующих захватывать госучреждения и добавил: «помощь в пути»

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!», — написал он.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Впоследствии протесты охватили десятки городов. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек.

В начале января администрация США впервые публично допустила возможность военной интервенции в Иран. Трамп также не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Накануне он рассказал, что иранское руководство запросило переговоры с США. По его словам, на тот момент встреча была «на стадии организации».

Среди рассматриваемых американской администрацией вариантов вмешательства в ситуацию в Иране The Wall Street Journal называла применение «кибероружия» против иранской военной и гражданской инфраструктуры, ужесточение санкций и отправку протестующим терминалов Starlink для преодоления блокировок интернета. Обсудить реакцию США власти должны на специальном заседании, которое состоится сегодня, уточняла газета.

Иранские власти обвиняют в причастности к протестам Соединенные Штаты и Израиль. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отметил, что вмешательство США во внутренние вопросы будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки». Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф пригрозил, что в случае военных действий израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».