Протесты в Иране⁠,
0

Трамп обратился к протестующим в Иране и заявил, что «помощь уже в пути»

Сюжет
Протесты в Иране
Протесты в Иране продолжаются с конца 2025 года. Трамп, который ранее рассказал о подготовке встречи с иранскими властями, заявил об отмене переговоров. Он призвал протестующих захватывать госучреждения и добавил: «помощь в пути»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!», — написал он.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Впоследствии протесты охватили десятки городов. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек.

В начале января администрация США впервые публично допустила возможность военной интервенции в Иран. Трамп также не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Накануне он рассказал, что иранское руководство запросило переговоры с США. По его словам, на тот момент встреча была «на стадии организации».

Чего США хотят добиться возможными ударами по Ирану
Политика
Дональд Трамп

Среди рассматриваемых американской администрацией вариантов вмешательства в ситуацию в Иране The Wall Street Journal называла применение «кибероружия» против иранской военной и гражданской инфраструктуры, ужесточение санкций и отправку протестующим терминалов Starlink для преодоления блокировок интернета. Обсудить реакцию США власти должны на специальном заседании, которое состоится сегодня, уточняла газета.

Иранские власти обвиняют в причастности к протестам Соединенные Штаты и Израиль. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отметил, что вмешательство США во внутренние вопросы будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки». Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф пригрозил, что в случае военных действий израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Милена Костерева Милена Костерева
Иран США Дональд Трамп протесты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
