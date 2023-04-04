Финляндия вступила в НАТО

Страна подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Дольше всего вопрос одобрения членства Финляндии решали Турция и Венгрия, при этом Анкара не согласилась на членство в альянсе Швеции

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса,. Церемония прошла в середине дня в штаб-квартире организации в Брюсселе. В церемонии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава госдепартамента США Энтони Блинкен и финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Блинкен заявил, что получил от Турции решение о ратификации членства Финляндии в НАТО. «После получения этого документа протокол [о присоединении Финляндии к НАТО] официально вступает в силу», — сказал госсекретарь.

После этого Столтенберг передал Хаависто официальное приглашение Финляндии от всех стран-членов вступить в альянс и попросил передать документ о членстве страны госсекретарю США. Глава МИД отдал Блинкену документы о вступлении в альянс.

«Получив этот документ, мы официально провозглашаем Финляндию 31-м членом организации Североатлантического договора», — сказал, приняв бумаги, Блинкен.

О том, что страна станет полноправным членом альянса именно 4 апреля, заявил накануне генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. «Это историческая неделя. <...> Это делает Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее», — сказал он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что флаг его страны будет поднят в штаб-квартире НАТО после официального объявления о расширении. «Это будет первая встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой Финляндия участвует как член Североатлантического союза. Это исторический момент для нас. <...> Мы стремимся содействовать стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе», — говорится в опубликованном на сайте правительства Финляндии заявлении министра.

Согласно статьи 10 Североатлантического договора стороны «по всеобщему согласию» могут предложить любому другому европейскому государству присоединиться к альянсу. После того как члены НАТО пригласят третье государство, начинаются переговоры о его вступлении, затем отправляются подтверждения о принятии ею обязательств, готовятся протоколы и ратифицируются странами НАТО. После этого генсек предлагает новой стране присоединиться к договору и производятся необходимые процедуры внутри страны.

Финское правительство сообщило о решении подать заявку на присоединение к НАТО в середине мая 2022 года, о том же заявила Швеция. США и большинство членов альянса заявили о поддержке членства, против изначально выступили Турция и Хорватия, которая сочла это «опасной авантюрой». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана» и ФЕТО, которых турецкие власти считают террористами. Эрдоган впоследствии несколько раз заявлял, что его страна как член НАТО не одобрит вступление Финляндии и Швеции и им не стоит ждать одобрения заявки.

Генсек альянса Столтенберг обещал «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию.

Президент России Владимир Путин после решения Хельсинки заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Также, по его словам, изменение внешнеполитического курса Финляндии «может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса. Позднее Путин заявлял, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создает прямой угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию».

В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление.

Заявку Швеции Турция так и не одобрила, отношения между двумя странами охладились после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, на ней один из праворадикальных активистов сжег Коран. После этого в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в альянс.

30 марта Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО, а 1 апреля ее утвердил Эрдоган.

Достаточно долго не одобрял заявку еще один член Североатлантического альянса — Венгрия. 8 марта глава венгерского Минобороны Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что его правительство поддерживает вступление Финляндии в НАТО, но хочет, чтобы к стране проявляли больше уважения. И премьер Венгрии, и глава МИДа также заявляли о поддержке заявки о членстве в НАТО. Венгерской парламент одобрил заявку 27 марта.

Одновременно с рассмотрением Турцией и Венгрией заявок на членство в НАТО Финляндия начала строительство забора на границе с Россией, работы начались в городе Иматра в области Южная Карелия. К июню там планируют возвести «испытательный» участок длиной в три километра. Как отмечает портал Yle, на этом участке власти проверят, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока». По данным Yle, стоимость «тестового ограждения» — €6 млн. В ноябре правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.

Поставить забор в юго-восточной части границы с Россией предложила осенью пограничная служба Финляндии. При этом планируется оградить только 10–20% границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км), то есть около 130–260 км.