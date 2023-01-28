В Швеции заявили о паузе в переговорах о вступлении в НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Покинувший UFC глухой российский боец подписал контракт с АСА Спорт, 21:46
Полиция задержала участника драки в московском метро Общество, 21:39
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 21:38
Тренер «Ан-Насра» выразил уверенность в возвращении Роналду в Европу Спорт, 21:29
Sun узнала об опасениях Британии из-за риска захвата Challenger Россией Политика, 21:06
В Швеции заявили о паузе в переговорах о вступлении в НАТО Политика, 21:03
Гол Педри в 100-м матче за «Барселону» принес клубу победу над «Жироной» Спорт, 20:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
СК проверит на терроризм возможного владельца телеграм-канала Nexta Live Общество, 20:41
В Калифорнии в четвертый раз за неделю произошла стрельба Общество, 20:38
На Украине 3 февраля обсудят возможность бойкота Олимпиады в Париже Спорт, 20:14
Бабиш признал поражение на выборах президента Чехии Политика, 20:11
В Минфине США заявили о беспокойстве из-за угрозы разрушительного дефолта Финансы, 20:07
«Спартак» третий раз в сезоне проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ Спорт, 19:43
В Закарпатье депутат опровергла публикацию карты региона с флагом Венгрии Политика, 19:38
Политика ,  
0 

В Швеции заявили о паузе в переговорах о вступлении в НАТО

Глава МИД Швеции: процесс вступления в НАТО приостановился из-за сожжения Корана
Тобиас Билльстрем
Тобиас Билльстрем (Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press)

После инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО приостановился, но остается актуальным. Об этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрем, передает Expressen.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, он по-прежнему актуален. <...> Правительство сейчас также вкладывает энергию и время в то, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — сказал Билльстрем.

Министр выразил надежду, что процесс может возобновиться после саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован летом.

Как пишет издание, за прошедшую неделю Билльстрем провел встречу с послами 25 мусульманских стран. Власти Швеции пытаются сгладить последствия протестов и инцидента.

21 января ультраправый политик, основатель датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице, власти согласовали эту акцию. Эрдоган после этого посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. «Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований», — заявил он.

МИД Турции назвал акции по сожжению Корана «гнусным нападением» и «открытым преступлением на почве ненависти». Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, так как поездка «потеряла смысл».

Читайте на РБК Pro
Индексировать зарплаты должны все. Как это сделать с выгодой для компании
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров

В середине января Эрдоган допустил ухудшение отношений со Швецией, поскольку та не выдает Анкаре сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Экстрадиция примерно 130 членов организации — обязательное условие для одобрения заявки страны на вступление в Североатлантический альянс, которую Швеция подала в мае прошлого года. Чтобы государство стало членом НАТО, вступление должны поддержать все 30 стран, которые входят в блок.

8 января глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия Анкары исполнить невозможно: «Они требуют того, что мы не можем и не хотим им давать». В частности, он указал на невозможность выдачи шведов в другую страну.

Теги
НАТО Швеция Турция Коран
Материалы по теме
Швеция и Норвегия допустили поставку танков Украине
Политика
Что ждет заявку Швеции и Финляндии в НАТО после демарша Турции
Политика
Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции «ударом по всем религиям»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter