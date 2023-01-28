В Швеции заявили о паузе в переговорах о вступлении в НАТО

Тобиас Билльстрем (Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press)

После инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО приостановился, но остается актуальным. Об этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрем, передает Expressen.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, он по-прежнему актуален. <...> Правительство сейчас также вкладывает энергию и время в то, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — сказал Билльстрем.

Министр выразил надежду, что процесс может возобновиться после саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован летом.

Как пишет издание, за прошедшую неделю Билльстрем провел встречу с послами 25 мусульманских стран. Власти Швеции пытаются сгладить последствия протестов и инцидента.

21 января ультраправый политик, основатель датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице, власти согласовали эту акцию. Эрдоган после этого посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. «Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований», — заявил он.

МИД Турции назвал акции по сожжению Корана «гнусным нападением» и «открытым преступлением на почве ненависти». Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, так как поездка «потеряла смысл».

В середине января Эрдоган допустил ухудшение отношений со Швецией, поскольку та не выдает Анкаре сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Экстрадиция примерно 130 членов организации — обязательное условие для одобрения заявки страны на вступление в Североатлантический альянс, которую Швеция подала в мае прошлого года. Чтобы государство стало членом НАТО, вступление должны поддержать все 30 стран, которые входят в блок.

8 января глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия Анкары исполнить невозможно: «Они требуют того, что мы не можем и не хотим им давать». В частности, он указал на невозможность выдачи шведов в другую страну.