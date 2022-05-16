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Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы

При этом президент подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территории скандинавских стран, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию»

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У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ. Но расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию», продолжил президент. РБК ведет трансляцию саммита.

«Что касается расширения Североатлантического альянса: да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <...> У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает <...> Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что действия скандинавских государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности».

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Стокгольм и Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного нейтралитета, официально объявили о намерении стать членами НАТО 15 мая. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что нейтралитет Швеции «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, поскольку Стокгольм опасается угроз со стороны Москвы.

Финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции объявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО «после консультации с парламентом», которая пройдет 16 мая.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что процесс принятия Швеции и Финляндии в блок будет ускорен, но все равно займет некоторое время. На этот период, по его словам, альянс рассмотрит способы обеспечения безопасности обеих стран.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Он пояснил, что члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции, Нидерландах и даже участвуют в парламенте. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — отметил он.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В ведомстве указали, что Россия будет решать, как обеспечить свою безопасность, исходя из практических следствий вступления двух стран в альянс. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил 12 мая, что желающие вступить в НАТО Швеция и Финляндия могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса. «Они знают, что, как только станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных шагов с российской стороны», — сказал он, назвав НАТО «недружественным блоком» и «врагом».

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Теги
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