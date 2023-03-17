Турция пообещала начать процесс одобрения членства Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган и Саули Ниинистё (слева направо) (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters)

Турция начнет процесс одобрения членства Финляндии в НАТО, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с финским лидером Саули Ниинистё в Анкаре.

Ранее прошла их встреча тет-а-тет. До этого состоялась встреча глав МИД Турции и Финляндии Мевлюта Чавушоглу и Пекки Хаависто. На ней обсуждалось членство Финляндии в блоке, сообщил турецкий министр в Twiitter.

Теперь остался только один член Североатлантического альянса, который пока не ратифицировал заявку Финляндии — это Венгрия. 8 марта глава венгерского Минобороны Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но хочет, чтобы к стране проявляли больше уважения.



1 марта финские депутаты одобрили законопроект о присоединении страны к НАТО (поддержали 184 депутата из 200). Источник финской Yle сообщил, что Ниинистё планирует подписать закон на следующей неделе.



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