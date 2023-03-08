В Венгрии потребовали «большего уважения» при переговорах с Швецией и Финляндией по НАТО

В Венгрии потребовали «большего уважения» к стране от Швеции и Финляндии

Правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но хочет, чтобы к ней проявляли больше уважения. Об этом заявил глава минобороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий по итогам переговоров с коллегами из Швеции и Финляндии Полом Йонсоном и Антти Кайкконеном в Стокгольме, передает Index.

«Венгрия заслуживает большего уважения, и именно поэтому мы хотим, если процесс ратификации будет завершен, то в будущем мы сможем вести политический диалог как партнер и как доверенный союзник», — сказал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года. Чтобы стороны вступили в альянс, необходимо, чтобы их принятие согласовали все члены блока. Против этого возражают Турция и Венгрия.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страна поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии после того, как этот шаг одобрит правительство и парламент. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после этого не раз говорил, что правительство поддерживает присоединение стран к альянсу.

В начале марта в венгерском парламенте состоялись предварительные слушания по ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии. Основные парламентские заседания по этому поводу неоднократно переносили. Следующее слушание по этому поводу назначено на 20 марта.

Мнения политических партий Венгрии по вопросу о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии разделились, говорил председатель парламента государства Ласло Кевер. Обе страны оскорбляли Венгрию «самыми избирательными эпитетами», сказал он, объявляя о предстоящем визите в Швецию и Финляндию венгерской парламентской делегации. В рамках поездки представители Венгрии должны были прояснить этот вопрос до того, как страна «ратифицирует вступление двух стран в НАТО», отмечал Кевер.

Кевер также обвинял Швецию и Финляндию в том, что они давят на европейские институты, чтобы те не выплачивали причитающиеся Венгрии средства Евросоюза.