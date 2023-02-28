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Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Yle: Финляндия начала строить «тестовый участок» забора на границе с Россией
«Тестовый» участок протяженностью 3 км в Южной Карелии планируют возвести к июню. На нем проверят, выдержит ли забор снега и морозы, а также «возможное скопление людей с востока»
Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

В Финляндии началось строительство забора на границе с Россией, сообщает портал Yle. Работы ведутся в городе Иматра в области Южная Карелия близ границы с Россией.

Там к июню возведут участок «испытательного забора» длиной три километра, отмечает портал. По его информации, на этом участке власти проверят, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока».

По данным Yle, стоимость «тестового ограждения» — €6 млн. В ноябре правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.

Поставить забор в юго-восточной части границы с Россией предложила осенью пограничная служба Финляндии. При этом планируется оградить только 10–20% границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км), то есть около 130–260 км.

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, которые позволяют установить заграждения на границе с Россией, в июле. Поправки вступили в силу в этом же месяце.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на одобрение строительства забора поинтересовалась у Хельсинки, из какого материала будет состоять ограждение. «Частокол, профнастил или евроштакетник?» — спросила Захарова.

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Финляндия граничит с Россией с востока. К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

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Теги
Дарья Григорьева
забор граница Финляндия Россия
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