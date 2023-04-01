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Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турция одобрила ратификацию заявки Финляндии по вступлению в НАТО. Указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован на сайте государственного вестника Resmi Gazete.

«Ратификация Протокола о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору, подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была признана целесообразной», — говорится в указе.

30 марта Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Также присоединение к блоку поддержал парламент Венгрии — теперь у Финляндии есть одобрение от всех стран — участниц НАТО.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Страны — члены блока одобрили их кандидатуры на вступление, кроме Турции и Венгрии. Будапешт ссылался на недостаточно уважительное отношение к нему со стороны финских и шведских властей.

В 2022 году Эрдоган призвал руководство Финляндии не ждать одобрения заявки. По его словам, Турция не считает возможным вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку они служат «гостевым домом для террористических организаций». Он имел в виду запрещенную в Турции «Рабочую партию Курдистана»: Анкара требует выдачи ее членов, скрывающихся в скандинавских странах.

В середине марта президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление. Заявку Швеции Турция пока не одобряет, отношения между двумя странами охладились после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, на ней один из праворадикальных активистов сжег Коран.

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Турция Финляндия НАТО ратификация
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