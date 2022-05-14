Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО

По мнению российского лидера, вступление Финляндии в НАТО может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые в течение многих лет строились на добрососедстве и партнерском сотрудничестве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО было бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — говорится в сообщении.

Ниинистё сказал Путину, что Финляндия в ближайшее время примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В канцелярии финского президента объяснили это решение желанием укрепить безопасность страны.

В ходе телефонного разговора Путин и Ниинистё также обсудили ситуацию на Украине. Российский президент дал оценку переговорам между российскими и украинскими делегациями, «фактически приостановленным Киевом».

Материал дополняется