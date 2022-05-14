Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО
Отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО было бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — говорится в сообщении.
Ниинистё сказал Путину, что Финляндия в ближайшее время примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В канцелярии финского президента объяснили это решение желанием укрепить безопасность страны.
В ходе телефонного разговора Путин и Ниинистё также обсудили ситуацию на Украине. Российский президент дал оценку переговорам между российскими и украинскими делегациями, «фактически приостановленным Киевом».
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