Кабмин Финляндии выделит $143 млн на строительство забора на границе с Россией

Финляндия потратит $143 млн на забор на границе с Россией

Забор охватит 10−20 % границы, или 130–260 км, его строительство займет до четырех лет. Погранслужба считает, что ограждение снизит риск нелегальных переходов на территорию страны

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией, сообщает Reuters.

Протяженность сухопутной границы между странами составляет около 1,3 тыс. км. Власти Финляндии начали обсуждение о возведении забора на ее части еще после начала российской военной операции на Украине. В июле парламент и президент Саули Ниинистё одобрили соответствующие поправки к закону о пограничной охране.

В конце сентября пограничная служба Финляндии предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Он оградит 10−20 % границы — 130–260 км. По подсчетам ведомства, строительство займет 3–4 года. Ограждение будет высотой в несколько метров, наверху будет натянуто заграждение из колючей проволоки. Кроме того, вся площадь забора будет находиться под техническим надзором, пишет Yle.

В октябре на собрании, созванном премьером Санной Марин, строительств забора поддержали все парламентские партии. Власти предлагают сначала построить тестовый участок заграждения на восточной границе. Предполагается, что его длина составит 3 км. На эти цели в бюджете зарезервировано около €6 млн. Средства пойдут также на технический контроль и инфраструктуру.

В погранслужбе считают, что частичное ограждение границы необходимо для безопасности Финляндии и снижения рисков нелегальных переходов на территорию страны. Эксперты, опрошенные Yle, отмечали со ссылкой на опыт других стран, что строительство ограждений повышает уровень безопасности там, где люди используют опасные маршруты или способы пересечения границы.

В конце сентября на фоне объявления в России частичной мобилизации Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное за сутки с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу на северо-западе России. С 25 по 26 сентября границу с Финляндией пересекло более 3 тыс. автомобилей. С 30 сентября страна закрыла границу для граждан России с туристическими визами.