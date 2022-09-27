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Финские пограничники предложили поставить забор на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией, передает издание Demokraatti со ссылкой на данные ведомства.

По данным погранслужбы, планируется оградить только 10-20% границы протяженностью 1,3 тыс. км, то есть забор будет длиной около 130-260 км и сможет простоять около 50 лет.

Частично оградить восточную границу власти Финляндии решили из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, пишет Demokraatti.

Начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара подсчитал, что ограждение обойдется в несколько сотен миллионов евро. В эту сумму входит не только само ограждение, но и его технический контроль, дорожное обустройство, которое позволит пограничникам быстро вмешиваться в незаконные пересечения границы. По словам Костамоваара, большая часть забора будет построена в юго-восточной Финляндии.

Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по Шенгену любой страны
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Очередь автомобилей на границе&nbsp;России и Финляндии

За сутки с 25 по 26 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу на северо-западе России. Так, за сутки границу с Финляндией пересекло более 3 тыс. автомобилей. В частности, через пункт пропуска «Торфяновка» проехала 1021 машина, через «Брусничное» — 986, через «Светогорск» — 852, через «Вяртсиля» — 486, через «Лотта» — 29 машин.

Такие рекорды зафиксированы на фоне проведения частичной мобилизации в России, о которой президент Владимир Путин объявил 21 сентября.

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