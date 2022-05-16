Эрдоган исключил возможность сказать «да» Финляндии и Швеции в НАТО
Турция не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — сказал Эрдоган.
Он отметил, что страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов. TRT писал, что Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, которых турецкие власти считают террористами. Эрдоган добавил, что эти страны четко не выразили свою позицию в отношении членов указанных организаций.
По словам Эрдогана, приезд делегаций Финляндии и Швеции для обсуждения их членства не изменит позицию Анкары. «Пусть не утруждают себя», — отметил он.
На прошлой неделе Эрдоган говорил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отмечал, что скандинавские страны служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана. Он отметил, что ее члены живут в Швеции и Нидерландах и являются членами парламентов.
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее говорил, что заявления Эрдогана его «запутали», поскольку по телефону тот сказал ему, что примет вступление в альянс. Он также заявил о готовности обсуждать вопросы членства с турецким коллегой.
Финское правительство сообщило об официальном решении подать заявку в НАТО накануне, 16 мая аналогичную позицию озвучила Швеция. США и большинство стран ЕС поддерживают планы стран присоединиться к альянсу, против помимо Турции выступила Хорватия, которая сочла это «опасной авантюрой». В начале апреля генсек альянса Йенс Столтенберг обещал «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию, а также высказывал уверенность, что их заявки одобрят все 30 союзников по НАТО.
Согласно ст. 10 Североатлантического договора, стороны «по всеобщему согласию» могут предложить любому другому европейскому государству присоединиться к альянсу.
После того как члены НАТО пригласят третье государство, начинаются переговоры о его вступлении, затем отправляются подтверждения о принятии ею обязательств, готовятся протоколы и ратифицируются странами НАТО. После этого генсек предлагает новой стране присоединиться к договору, и производятся необходимые процедуры внутри страны.