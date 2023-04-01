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The Sun узнал, что Британия наложит вето на кандидатуру главы ЕК в НАТО

The Sun: Британия может наложить вето на кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на пост нового генерального секретаря НАТО, однако Великобритания может наложить вето на ее кандидатуру, пишет британское издание The Sun со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из собеседников издания, взять на себя управление альянсом фон дер Ляйен предложили несколько стран-членов НАТО. Однако Лондон, вероятно, наложит вето на кандидатуру главы Еврокомиссии из-за ее «плохого послужного списка», когда она возглавляла Минобороны Германии.

Материал дополняется

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