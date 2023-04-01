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Стокгольм назвал «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции

Шведский МИД: членство Финляндии в НАТО «не будет полным» без Швеции
Правительство Швеции продолжает «неустанно работать», чтобы страна также вошла в НАТО, сообщил глава шведского МИДа. По его словам, до этого момента членство Финляндии «не является полным»
Тобиас Билльстрём
Тобиас Билльстрём (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Членство Финляндии в НАТО «не будет полным» до момента вступления Швеции в альянс. Об этом говорится на сайте шведского МИДа.

«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для братской страны, и вступление в него укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не является полным до тех пор, пока Швеция также не станет членом», — сказал шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

По его словам, правительство Швеции продолжает «неустанно работать», чтобы страна также вошла в альянс. Он назвал это целью Стокгольма.

Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года. Большинство членов альянса одобрили их кандидатуры на вступление, против выступили Турция и Венгрия. Будапешт ссылался на недостаточно уважительное отношение к нему со стороны финских и шведских властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает возможным вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку они служат «гостевым домом для террористических организаций». Он говорил о запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана».

В середине марта президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Турцию, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для одобрения заявки на вступление в НАТО.

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Заявку Швеции Турция пока не одобряет. Отношения между странами обострились после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, на которой праворадикальный активист сжег Коран.

1 апреля Турция одобрила ратификацию заявки Финляндии по вступлению в НАТО. Также присоединение к блоку поддержал парламент Венгрии.

В Кремле говорили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не рассматривается Москвой как угроза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что страна также никогда не представляла и не представляет угрозы для Хельсинки и Стокгольма.

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Виктория Громова Виктория Громова
МИД Швеция Финляндия НАТО
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