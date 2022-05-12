Кремль назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО

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Решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО Россия рассматривает как угрозу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно [это угроза]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Дальнейшие действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения», и как будет двигаться военная инфраструктура. Он также напомнил, что есть действующее поручение президента по укреплению «западного фланга».

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