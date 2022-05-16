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Правительство Швеции объявило о решении подать заявку на членство в НАТО

О намерении Швеции подать заявку на вступление в НАТО накануне заявила правящая Социал-демократическая партия (S/SAP). По словам премьер-министра страны, решение правительства является «признаком силы в трудное для Швеции время»
Магдалена Андерссон
Магдалена Андерссон (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Швеция в ближайшее время подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс, соответствующее решение принято правительством. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает Gotenbug-posten.

«Подавляющее большинство в шведском риксдаге [однопалатный парламент] высказалось за то, чтобы Швеция вступала в НАТО», — сказала она.

По ее словам, это решение является «признаком силы в трудное для Швеции время».

Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы
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О решении подать заявку на вступление Швеции в НАТО 15 мая сообщила правящая Социал-демократическая партия (S/SAP). «Партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорилось в заявлении.

В тот же день Магдалена Андерссон пояснила, что нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, передает SVT. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.

Решение о вступлении страны в НАТО ранее также приняло правительство Финляндии. Как отмечал президент Саули Ниинистё, решение в том числе было принято из-за действий России на Украине.

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США и большинство стран ЕС поддержали стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, против выступили Хорватия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Он пояснил, что члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции, Нидерландах и даже представлены в парламенте первой.

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ 16 мая, заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной инфраструктуры на территории скандинавских стран, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию». В МИДе ранее предупреждали, что Москва будет вынуждена принять меры военно-технического характера в случае вступления скандинавских стран в альянс.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
НАТО Швеция заявка о вступлении
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