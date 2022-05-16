Правительство Швеции объявило о решении подать заявку на членство в НАТО

О намерении Швеции подать заявку на вступление в НАТО накануне заявила правящая Социал-демократическая партия (S/SAP). По словам премьер-министра страны, решение правительства является «признаком силы в трудное для Швеции время»

Магдалена Андерссон (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Швеция в ближайшее время подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс, соответствующее решение принято правительством. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает Gotenbug-posten.

«Подавляющее большинство в шведском риксдаге [однопалатный парламент] высказалось за то, чтобы Швеция вступала в НАТО», — сказала она.

По ее словам, это решение является «признаком силы в трудное для Швеции время».

О решении подать заявку на вступление Швеции в НАТО 15 мая сообщила правящая Социал-демократическая партия (S/SAP). «Партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорилось в заявлении.

В тот же день Магдалена Андерссон пояснила, что нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, передает SVT. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.

Решение о вступлении страны в НАТО ранее также приняло правительство Финляндии. Как отмечал президент Саули Ниинистё, решение в том числе было принято из-за действий России на Украине.

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