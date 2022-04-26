Президент Хорватии выступил против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО

По словам Милановича, Хорватия не должна ратифицировать вступление какой-либо страны в НАТО, пока не произойдет реформа избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине

Зоран Миланович (Фото: Markus Schreiber / AP)

Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО — это «опасная авантюра», эти страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) в интересах боснийских хорватов, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Втягивать в это Финляндию, которая находится в 50 км от Петербурга, я считаю опасной авантюрой», — сказал он (цитата по Danas). По словам президента Хорватии, национальный парламент не должен ратифицировать вступление кого бы то ни было в НАТО, пока не произойдет реформа избирательного законодательства в БиГ.

«Что касается меня, то пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз», — продолжил он. Однако «пока не решен вопрос о законе о выборах в БиГ, пока американцы, англичане и немцы не заставят [боснийские власти] в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, парламент Хорватии не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», передает слова Милановича телеканал N1.

Источники The Times сообщали, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО этим летом. По словам зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиои, Хельсинки может подать заявку в ближайшие недели.

В российском МИДе, комментируя возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс, заявили, что такое решение может привести «к самым нежеланным последствиям» и «серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере». В этом случае, по словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, России придется «серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО» и «развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива». «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — заявил он.

При этом Медведев заявил, что «нет смысла рассуждать», что если бы не спецоперация на Украине, то вопрос о вступлении Швеции и Финляндии «вообще бы не встал». По его словам, «попытки затащить» эти страны в альянс предпринимались и ранее.