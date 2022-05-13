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Турция не увидела позитива во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Эрдоган: «Не видим позитива во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО»
Турецкий президент Эрдоган заявил, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористов», имея в виду Рабочую партию Курдистана. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — подчеркнул он
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим [в этом] позитива», — сказал он.

По словам Эрдогана, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Он отметил, что члены запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции, Нидерландах и даже участвуют в парламенте. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — заключил он.

Путин обсудил с Совбезом угрозу от вступления Финлянлии и Швеции в НАТО
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Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин 12 мая заявили о необходимости немедленно подать заявку в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто объяснил это решение тем, что «военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы».

Издание Expressen писала, что Швеция, в свою очередь, планирует подать соответствующую заявку 16 мая.

Помимо Турции против вступления двух скандинавских стран в альянс выступила Хорватия. Хорватский лидер Зоран Миланович счел заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «опасной авантюрой». По его мнению, эти страны не могут присоединиться к блоку до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.

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В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают желание Хельсинки стать членом НАТО как угрозу. По его словам, действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

В МИД России напомнили, что смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, поэтому, если Финляндия и Швеция станут членами альянса, они также станут пространством противостояния.

Президент России Владимир Путин 13 мая обсудил на совещании с Совбезом страны возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Финляндия Швеция НАТО
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