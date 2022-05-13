Турция не увидела позитива во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим [в этом] позитива», — сказал он.
По словам Эрдогана, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Он отметил, что члены запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции, Нидерландах и даже участвуют в парламенте. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — заключил он.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин 12 мая заявили о необходимости немедленно подать заявку в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто объяснил это решение тем, что «военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы».
Издание Expressen писала, что Швеция, в свою очередь, планирует подать соответствующую заявку 16 мая.
Помимо Турции против вступления двух скандинавских стран в альянс выступила Хорватия. Хорватский лидер Зоран Миланович счел заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «опасной авантюрой». По его мнению, эти страны не могут присоединиться к блоку до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают желание Хельсинки стать членом НАТО как угрозу. По его словам, действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.
В МИД России напомнили, что смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, поэтому, если Финляндия и Швеция станут членами альянса, они также станут пространством противостояния.
Президент России Владимир Путин 13 мая обсудил на совещании с Совбезом страны возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО.