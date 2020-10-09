Президенты и организации: лауреаты Нобелевской премии мира последних лет
Президент США (2009–2017) Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности. Нобелевский комитет отметил внимание главы Белого дома к правам человека, его вклад в построение мира без ядерного оружия. Присуждение премии вызвало бурную реакцию в прессе, так как Обама на тот момент занимал президентский пост менее года и, по мнению критиков, не успел еще ничего сделать. Сам американский президент назвал награду незаслуженной
Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и к свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года
Нобелевский комитет наградил сразу трех женщин. Премию получили Эллен Джонсон-Серлиф, первая женщина — президент африканской страны (занимала высший государственный пост в Либерии в 2006–2018 годах); либерийская активистка Леймах Гбови, которая работала в национальных и международных правозащитных программах, в том числе в организации «Женщины мира и безопасность Африки»; и наконец, правозащитница Тавакуль Карман из Йемена (на фото все они справа налево). Награда была присуждена за борьбу за права и безопасность женщин
Нобелевскую премию мира получил Евросоюз — за роль в объединении континента, а также в связи с 60-летием деятельности по утверждению мира и демократии. В частности, была отмечена роль ЕС в укреплении отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны
На фото: глава Европарламента Мартин Шульц (на первом плане), глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу (в центре) и президент Евросовета Герман ван Ромпей (на заднем плане) приветствуют собравшихся после вручения Нобелевской премии мира. 10 декабря 2012 года
Нобелевскую премию получила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО). Комитет особо подчеркнул деятельность миссии по уничтожению арсеналов в Сирии. В самой организации отметили, что награда поспособствует дальнейшей работе
Лауреатами стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и индийский правозащитник Кайлаш Сатьяртхи. Комитет отметил вклад Юсуфзай в борьбу за права девочек. Из-за этой деятельности правозащитница пережила покушение талибов в 2012 году: ей выстрелили в голову. Девочка выжила, ее здоровье восстанавливали в Великобритании. В 2013 году она выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сатьяртхи также был награжден за вклад в борьбу за права детей — в Индии. Его организация «Спасем детство» помогла вызволить десятки тысяч детей из разных форм рабства и предоставить им возможность получить образование
Нобелевский комитет наградил «Квартет национального диалога в Тунисе» — группу из четырех организаций, выступивших посредниками при урегулировании политического кризиса в стране в 2013 году. Комитет посчитал, что они смогли предотвратить гражданскую войну, которая могла начаться на фоне «арабской весны» — переворота в 2011 году и последующих событий
На фото, слева направо: глава Нобелевского комитета Каси Кулман Файв и члены квартета: генсек Всеобщего тунисского объединения труда Хусин Абасси, глава Тунисской ассоциации адвокатов Мохамед Фадхель Махфуд, глава Тунисской лиги в защиту прав человека Абдесаттар Бин-Мусса, президент Тунисской конфедерации промышленности, торговли и ремесел Видед Бушамауи
Премию получил президент Колумбии Хуан Сантос (2010–2018). Нобелевский комитет отметил его вклад в урегулирование многолетнего конфликта в стране. Противостояние между властями и леворадикальной группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) длилось с 1960-х. Стороны окончательно договорились о прекращении конфликта в 2016 году
Нобелевская премия была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Таким образом была отмечена работа по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия. Организация появилась в 2006 году на основе другой — «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (получила Нобелевскую премию в 1985 году)
На фото: исполнительный директор Беатрис Фин и координатор кампании Даниэль Хёгста
Премию присудили за усилия в противостоянии сексуальному насилию как орудию войны и вооруженных конфликтов. Ее получили двое. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад Басе Таха (на фото) в 2014 году была захвачена боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» и удерживалась в сексуальном рабстве. После побега женщина стала рассказывать о случившемся с ней и о действиях исламистов по отношению к езидам в целом. Вторым лауреатом стал Денис Муквеге, врач из Конго, который оказывал помощь пострадавшим от насилия женщинам во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, ему присудили награду через полтора года после вступления в должность. Он заключил мирный договор с Эритреей и начал реформы по либерализации политической жизни своей страны
Премию получила Всемирная продовольственная программа — организация в структуре ООН. Нобелевский комитет отметил ее усилия «по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах» и борьбу с голодом в разных частях мира
На фото: раздача еды в лагере беженцев в Сирии, октябрь 2017 года