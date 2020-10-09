Президенты и организации: лауреаты Нобелевской премии мира последних лет

Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и к свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года