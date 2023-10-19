История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронология
Краткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года
Взрыв в арабской деревне Миар недалеко от Хайфы во время беспорядков в Палестине. Времена британского мандата, 1938 год
Британский мандат в Палестине и создание Израиля
- 1890-е годы. Первая алия. На фоне еврейских погромов в Российской империи и роста антисемитских настроений в Европе начинается алия — возвращение евреев на историческую родину, на земли, которые тогда находились в провинции Палестина Османской империи.
- 1897 год. Первый сионистский конгресс. Изначально речь шла о создании еврейских сельскохозяйственных поселений, но в 1897 году Первый сионистский конгресс поставил цель создания еврейского государства на территории Палестины.
- 1917 год. Декларация Бальфура. В 1917–1918 годах территория Палестины была занята британской армией, помощь которой оказывали отряды еврейских поселенцев. В 1917 году британский министр иностранных дел Артур Бальфур предложил главе еврейской общины Лайонелу Ротшильду создать в Палестине очаг проживания еврейского народа при соблюдении прав других народов.
- 1922 год. Палестина под управлением Великобритании (британский мандат). На основе декларации Бальфура Лига наций передала управление Палестиной Великобритании. В страну устремились новые потоки переселенцев, что вызвало первые столкновения с арабами.
- 1930-е годы. Усиление притока переселенцев. К 1936 году число евреев в Палестине достигло почти 500 тыс. против 1,5 млн арабов. Темпы еврейской миграции ускорились после прихода к власти нацистов и на фоне роста антисемитизма в Польше, Венгрии, Прибалтике.
- 1936–1939 годы. Арабское восстание. Недовольные высокими темпами еврейской миграции и переходом земель к переселенцам арабы устроили восстание. Беспорядки сопровождались обоюдными терактами арабских и еврейских боевых организаций. В 1939-м британцы ограничили миграцию и покупку переселенцами земель.
- 1947 год. Резолюция ООН о создании еврейского и арабского государств. Резолюция 181 (III) прекращала британский мандат на территории Палестины и закрепляла создание еврейского и арабского государств. Были очерчены их границы. Отдельно говорилось об особом статусе Иерусалима.
- 1947–1949 годы. Первая арабо-израильская война. После ухода британских войск еврейские и арабские отряды начали захватывать территории, которые не должны были им принадлежать по резолюции ООН. В этом противостоянии успех сопутствовал евреям, которым удалось занять два крупных города с арабским населением — Яффу и Хайфу.
- 14 мая 1948 года. Провозглашение независимости Израиля. Сторонники независимости в одностороннем порядке объявили о создании еврейского государства. Подавить новую страну свои армии направили пять арабских государств. Однако к 1949 году они потерпели поражение. Израиль занял 77% территории Палестины, включая западную часть Иерусалима. Значительная часть арабского населения оказалась в лагерях беженцев.
- 1950 год. Парламент Израиля объявил Западный Иерусалим столицей. Восточный Иерусалим, в котором находятся Храмовая гора и мусульманская святыня Аль-Акса, оставался под контролем Иордании.
Палестинское движение, арабо-израильские войны и территориальные изменения
- 1964 год. Основание Организации освобождения Палестины (ООП). Большинство в ней составили члены ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Выступала за ликвидацию государства Израиль и за Палестину в границах британского мандата. Глава — Ясир Арафат.
- 1967 год. Шестидневная война. Израиль атаковал Египет, который сконцентрировал войска на границе. Египет поддержали Иордания, Сирия и Ирак. По итогам Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами, Синайским полуостровом.
- 1973 год. Война Судного дня (или Октябрьская война — в арабской историографии). Сирия и Египет атаковали Израиль, желая вернуть утраченные в 1967 году территории. Израилю удалось перейти в контрнаступление и сохранить оккупированные земли под своим контролем.
- 1974 год. Генассамблея ООН подтвердила «неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость и суверенитет».
- 1979 год. Мирный договор между Египтом и Израилем. Израиль вернул Египту Синайский полуостров в обмен на признание страны (Израиль полностью вывел войска и поселенцев с полуострова в 1982 году).
- 1980 год. Провозглашение всего Иерусалима единой столицей Израиля. Такое решение принял парламент страны.
- 1982 год. Война в Ливане. Израильская армия вторглась в Ливан с намерением уничтожить базы ООП и оккупировала большую часть страны. Поддерживаемые Израилем «Ливанские силы» устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатиле в Западном Бейруте.
- 1982 год. Появление «Хезболлы». При помощи иранского Корпуса стражей исламской революции в Ливане создана организация «Хезболла», целью которой заявляется изгнание израильтян.
Провозглашение государства Палестина, попытки диалога с Израилем
- 1987 год. Первая интифада (в переводе с арабского — «избавление»), или «война камней». Палестинское восстание против израильского правления. Камни часто кидали подростки. Ответный огонь солдат и гибель кидавших камни детей способствовали росту пропалестинских настроений в мире.
- 1988 год. ООП провозгласила государство Палестина. Организация объявила об отказе от терроризма как средства борьбы, согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году. Начало диалога с Израилем.
- 1987–1988 годы. Создание ХАМАС и принятие им «Исламской хартии». В хартии не признавалось право Израиля на существование, цель — создать государство на всей территории подмандатной Палестины. Основатель ХАМАС — выросший в лагере беженцев в Газе Ахмед Ясин.
- 1993 год. «Осло-1» — первое соглашение между Израилем и ООП. Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии.
- 1995 год. «Осло-2»: соглашение предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях.
- 1995 год. Убийство премьера Израиля Ицхака Рабина. Преступник — израильский ультраправый активист — заявил, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло», которые подписывал Рабин. Вскоре к власти приходит Биньямин Нетаньяху, критиковавший ранее переговоры с палестинцами.
- 1996 год. Первые выборы в Палестине. Ясир Арафат стал президентом.
- 2000 год. Вторая интифада. Поводом стал визит израильского правого политика Ариэля Шарона на Храмовую гору в Иерусалиме, священную для иудаизма и ислама. В интифаде участвуют террористы-смертники.
- 2004 год. Убийство лидеров ХАМАС. С разницей в месяц израильтянами убиты лидер ХАМАС Ясин и его заместитель Абдель-Азиз Рантиси. Предполагалось, что этот удар ослабит позиции радикалов в палестинском руководстве.
- Октябрь—ноябрь 2004 года. Болезнь и смерть Ясира Арафата. Его смерть усилила раскол между умеренными на Западном берегу и радикалами в Газе.
- 2005 год. Израиль завершил вывод еврейских поселений из сектора Газа.
Современные военные операции, начало нормализации отношений с арабскими странами
- 2006 год. Вторая ливанская война. Попытка израильской армии выбить отряды «Хезболлы» из южного Ливана. После месяца боев было достигнуто перемирие. «Хезболла» прекращала огонь, ЦАХАЛ покидала приграничные районы Ливана.
- 2007 год. ХАМАС захватил власть в секторе Газа. Палестина разделилась на контролируемый ХАМАС сектор Газа и Западный берег под руководством ФАТХ. ХАМАС не признал подписанные в Осло соглашения с Израилем.
- 2008 год. Операция «Литой свинец». Военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа позволила снизить интенсивность обстрелов южных районов Израиля, однако ХАМАС удержал власть в регионе.
- 2012 год. Палестина получила статус государства — наблюдателя при ООН.
- 2014 год. Вооруженные столкновения Израиля и ХАМАС. В ходе вторжения в Газу израильтянам удалось убить несколько командиров и уничтожить часть тоннелей, по которым радикалы получали оружие.
- 2017 год. Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Спустя несколько месяцев начался переезд американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива. Вслед за США столицей Израиля Иерусалим признали Гватемала, Вануату и Австралия.
- 2020 год. «Авраамовы соглашения». Серия договоров при посредничестве США о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами: ОАЭ, Бахрейном и Марокко.
- 2021 год. Операция «Страж стен». Армия Израиля провела ее в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел.
- 2023 год. Война Израиля и ХАМАС. Началась с ракетных обстрелов израильских городов и проникновения боевиков в приграничные города.