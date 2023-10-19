История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронология

Краткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года

Взрыв в арабской деревне Миар недалеко от Хайфы во время беспорядков в Палестине. Времена британского мандата, 1938 год (Фото: Fox Photos / Getty Images)

Британский мандат в Палестине и создание Израиля

1890-е годы. Первая алия. На фоне еврейских погромов в Российской империи и роста антисемитских настроений в Европе начинается алия — возвращение евреев на историческую родину, на земли, которые тогда находились в провинции Палестина Османской империи.

На фоне еврейских погромов в Российской империи и роста антисемитских настроений в Европе начинается алия — возвращение евреев на историческую родину, на земли, которые тогда находились в провинции Палестина Османской империи. 1897 год. Первый сионистский конгресс. Изначально речь шла о создании еврейских сельскохозяйственных поселений, но в 1897 году Первый сионистский конгресс поставил цель создания еврейского государства на территории Палестины.

Изначально речь шла о создании еврейских сельскохозяйственных поселений, но в 1897 году Первый сионистский конгресс поставил цель создания еврейского государства на территории Палестины. 1917 год. Декларация Бальфура. В 1917–1918 годах территория Палестины была занята британской армией, помощь которой оказывали отряды еврейских поселенцев. В 1917 году британский министр иностранных дел Артур Бальфур предложил главе еврейской общины Лайонелу Ротшильду создать в Палестине очаг проживания еврейского народа при соблюдении прав других народов.

В 1917–1918 годах территория Палестины была занята британской армией, помощь которой оказывали отряды еврейских поселенцев. В 1917 году британский министр иностранных дел Артур Бальфур предложил главе еврейской общины Лайонелу Ротшильду создать в Палестине очаг проживания еврейского народа при соблюдении прав других народов. 1922 год. Палестина под управлением Великобритании (британский мандат). На основе декларации Бальфура Лига наций передала управление Палестиной Великобритании. В страну устремились новые потоки переселенцев, что вызвало первые столкновения с арабами.

(британский мандат). На основе декларации Бальфура Лига наций передала управление Палестиной Великобритании. В страну устремились новые потоки переселенцев, что вызвало первые столкновения с арабами. 1930-е годы. Усиление притока переселенцев. К 1936 году число евреев в Палестине достигло почти 500 тыс. против 1,5 млн арабов. Темпы еврейской миграции ускорились после прихода к власти нацистов и на фоне роста антисемитизма в Польше, Венгрии, Прибалтике.

К 1936 году число евреев в Палестине достигло почти 500 тыс. против 1,5 млн арабов. Темпы еврейской миграции ускорились после прихода к власти нацистов и на фоне роста антисемитизма в Польше, Венгрии, Прибалтике. 1936–1939 годы. Арабское восстание. Недовольные высокими темпами еврейской миграции и переходом земель к переселенцам арабы устроили восстание. Беспорядки сопровождались обоюдными терактами арабских и еврейских боевых организаций. В 1939-м британцы ограничили миграцию и покупку переселенцами земель.

Недовольные высокими темпами еврейской миграции и переходом земель к переселенцам арабы устроили восстание. Беспорядки сопровождались обоюдными терактами арабских и еврейских боевых организаций. В 1939-м британцы ограничили миграцию и покупку переселенцами земель. 1947 год. Резолюция ООН о создании еврейского и арабского государств. Резолюция 181 (III) прекращала британский мандат на территории Палестины и закрепляла создание еврейского и арабского государств. Были очерчены их границы. Отдельно говорилось об особом статусе Иерусалима.

Резолюция 181 (III) прекращала британский мандат на территории Палестины и закрепляла создание еврейского и арабского государств. Были очерчены их границы. Отдельно говорилось об особом статусе Иерусалима. 1947–1949 годы. Первая арабо-израильская война. После ухода британских войск еврейские и арабские отряды начали захватывать территории, которые не должны были им принадлежать по резолюции ООН. В этом противостоянии успех сопутствовал евреям, которым удалось занять два крупных города с арабским населением — Яффу и Хайфу.

После ухода британских войск еврейские и арабские отряды начали захватывать территории, которые не должны были им принадлежать по резолюции ООН. В этом противостоянии успех сопутствовал евреям, которым удалось занять два крупных города с арабским населением — Яффу и Хайфу. 14 мая 1948 года. Провозглашение независимости Израиля. Сторонники независимости в одностороннем порядке объявили о создании еврейского государства. Подавить новую страну свои армии направили пять арабских государств. Однако к 1949 году они потерпели поражение. Израиль занял 77% территории Палестины, включая западную часть Иерусалима. Значительная часть арабского населения оказалась в лагерях беженцев.

Сторонники независимости в одностороннем порядке объявили о создании еврейского государства. Подавить новую страну свои армии направили пять арабских государств. Однако к 1949 году они потерпели поражение. Израиль занял 77% территории Палестины, включая западную часть Иерусалима. Значительная часть арабского населения оказалась в лагерях беженцев. 1950 год. Парламент Израиля объявил Западный Иерусалим столицей. Восточный Иерусалим, в котором находятся Храмовая гора и мусульманская святыня Аль-Акса, оставался под контролем Иордании.

Палестинское движение, арабо-израильские войны и территориальные изменения

1964 год. Основание Организации освобождения Палестины (ООП). Большинство в ней составили члены ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Выступала за ликвидацию государства Израиль и за Палестину в границах британского мандата. Глава — Ясир Арафат.

Большинство в ней составили члены ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Выступала за ликвидацию государства Израиль и за Палестину в границах британского мандата. Глава — Ясир Арафат. 1967 год. Шестидневная война. Израиль атаковал Египет, который сконцентрировал войска на границе. Египет поддержали Иордания, Сирия и Ирак. По итогам Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами, Синайским полуостровом.

Израиль атаковал Египет, который сконцентрировал войска на границе. Египет поддержали Иордания, Сирия и Ирак. По итогам Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами, Синайским полуостровом. 1973 год. Война Судного дня (или Октябрьская война — в арабской историографии). Сирия и Египет атаковали Израиль, желая вернуть утраченные в 1967 году территории. Израилю удалось перейти в контрнаступление и сохранить оккупированные земли под своим контролем.

(или Октябрьская война — в арабской историографии). Сирия и Египет атаковали Израиль, желая вернуть утраченные в 1967 году территории. Израилю удалось перейти в контрнаступление и сохранить оккупированные земли под своим контролем. 1974 год. Генассамблея ООН подтвердила «неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость и суверенитет».

Генассамблея ООН подтвердила «неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость и суверенитет». 1979 год. Мирный договор между Египтом и Израилем. Израиль вернул Египту Синайский полуостров в обмен на признание страны (Израиль полностью вывел войска и поселенцев с полуострова в 1982 году).

Израиль вернул Египту Синайский полуостров в обмен на признание страны (Израиль полностью вывел войска и поселенцев с полуострова в 1982 году). 1980 год. Провозглашение всего Иерусалима единой столицей Израиля. Такое решение принял парламент страны.

Такое решение принял парламент страны. 1982 год. Война в Ливане. Израильская армия вторглась в Ливан с намерением уничтожить базы ООП и оккупировала большую часть страны. Поддерживаемые Израилем «Ливанские силы» устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатиле в Западном Бейруте.

Израильская армия вторглась в Ливан с намерением уничтожить базы ООП и оккупировала большую часть страны. Поддерживаемые Израилем «Ливанские силы» устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатиле в Западном Бейруте. 1982 год. Появление «Хезболлы». При помощи иранского Корпуса стражей исламской революции в Ливане создана организация «Хезболла», целью которой заявляется изгнание израильтян.

Провозглашение государства Палестина, попытки диалога с Израилем

1987 год. Первая интифада (в переводе с арабского — «избавление»), или «война камней». Палестинское восстание против израильского правления. Камни часто кидали подростки. Ответный огонь солдат и гибель кидавших камни детей способствовали росту пропалестинских настроений в мире.

(в переводе с арабского — «избавление»), или «война камней». Палестинское восстание против израильского правления. Камни часто кидали подростки. Ответный огонь солдат и гибель кидавших камни детей способствовали росту пропалестинских настроений в мире. 1988 год. ООП провозгласила государство Палестина. Организация объявила об отказе от терроризма как средства борьбы, согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году. Начало диалога с Израилем.

1987–1988 годы. Создание ХАМАС и принятие им «Исламской хартии». В хартии не признавалось право Израиля на существование, цель — создать государство на всей территории подмандатной Палестины. Основатель ХАМАС — выросший в лагере беженцев в Газе Ахмед Ясин.

и принятие им «Исламской хартии». В хартии не признавалось право Израиля на существование, цель — создать государство на всей территории подмандатной Палестины. Основатель ХАМАС — выросший в лагере беженцев в Газе Ахмед Ясин. 1993 год. «Осло-1» — первое соглашение между Израилем и ООП. Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии.

— первое соглашение между Израилем и ООП. Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии. 1995 год. «Осло-2»: соглашение предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях.

соглашение предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях. 1995 год. Убийство премьера Израиля Ицхака Рабина. Преступник — израильский ультраправый активист — заявил, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло», которые подписывал Рабин. Вскоре к власти приходит Биньямин Нетаньяху, критиковавший ранее переговоры с палестинцами.

Преступник — израильский ультраправый активист — заявил, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло», которые подписывал Рабин. Вскоре к власти приходит Биньямин Нетаньяху, критиковавший ранее переговоры с палестинцами. 1996 год. Первые выборы в Палестине. Ясир Арафат стал президентом.

Ясир Арафат стал президентом. 2000 год. Вторая интифада. Поводом стал визит израильского правого политика Ариэля Шарона на Храмовую гору в Иерусалиме, священную для иудаизма и ислама. В интифаде участвуют террористы-смертники.

Поводом стал визит израильского правого политика Ариэля Шарона на Храмовую гору в Иерусалиме, священную для иудаизма и ислама. В интифаде участвуют террористы-смертники. 2004 год. Убийство лидеров ХАМАС. С разницей в месяц израильтянами убиты лидер ХАМАС Ясин и его заместитель Абдель-Азиз Рантиси. Предполагалось, что этот удар ослабит позиции радикалов в палестинском руководстве.

С разницей в месяц израильтянами убиты лидер ХАМАС Ясин и его заместитель Абдель-Азиз Рантиси. Предполагалось, что этот удар ослабит позиции радикалов в палестинском руководстве. Октябрь—ноябрь 2004 года. Болезнь и смерть Ясира Арафата. Его смерть усилила раскол между умеренными на Западном берегу и радикалами в Газе.

Его смерть усилила раскол между умеренными на Западном берегу и радикалами в Газе. 2005 год. Израиль завершил вывод еврейских поселений из сектора Газа.

Современные военные операции, начало нормализации отношений с арабскими странами

2006 год. Вторая ливанская война. Попытка израильской армии выбить отряды «Хезболлы» из южного Ливана. После месяца боев было достигнуто перемирие. «Хезболла» прекращала огонь, ЦАХАЛ покидала приграничные районы Ливана.

Попытка израильской армии выбить отряды «Хезболлы» из южного Ливана. После месяца боев было достигнуто перемирие. «Хезболла» прекращала огонь, ЦАХАЛ покидала приграничные районы Ливана. 2007 год. ХАМАС захватил власть в секторе Газа. Палестина разделилась на контролируемый ХАМАС сектор Газа и Западный берег под руководством ФАТХ. ХАМАС не признал подписанные в Осло соглашения с Израилем.

Палестина разделилась на контролируемый ХАМАС сектор Газа и Западный берег под руководством ФАТХ. ХАМАС не признал подписанные в Осло соглашения с Израилем. 2008 год. Операция «Литой свинец». Военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа позволила снизить интенсивность обстрелов южных районов Израиля, однако ХАМАС удержал власть в регионе.

Военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа позволила снизить интенсивность обстрелов южных районов Израиля, однако ХАМАС удержал власть в регионе. 2012 год. Палестина получила статус государства — наблюдателя при ООН.

2014 год. Вооруженные столкновения Израиля и ХАМАС. В ходе вторжения в Газу израильтянам удалось убить несколько командиров и уничтожить часть тоннелей, по которым радикалы получали оружие.

В ходе вторжения в Газу израильтянам удалось убить несколько командиров и уничтожить часть тоннелей, по которым радикалы получали оружие. 2017 год. Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Спустя несколько месяцев начался переезд американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива. Вслед за США столицей Израиля Иерусалим признали Гватемала, Вануату и Австралия.

2020 год. «Авраамовы соглашения». Серия договоров при посредничестве США о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами: ОАЭ, Бахрейном и Марокко.