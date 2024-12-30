«Лучший человек, чем президент»: каким был 39-й глава США Джимми Картер

После раздела имущества и оплаты долгов Картера-старшего семья Джимми не смогла позволить себе даже собственное жилье. Но благодаря хорошему образованию вскоре Картерам удалось вернуться к бизнесу и поддержать дела семьи, и Картер стал видным членом общины и баптистской церкви. В 1962 году он объявил о своем желании баллотироваться в сенат штата Джорджия. В то время в штате росло межрасовое напряжение: большая часть жителей штата выступала против совместных школ и не была сторонниками расовой терпимости и интеграции, за которые выступал Картер. Тем не менее ему удалось выиграть выборы в сенат и переизбраться туда в 1964 году.

Во время второго срока Картер возглавил комитет по образованию, занимался вопросами финансирования учебных заведений в штате. Спустя два года он решил выдвинуться на пост губернатора Джорджии от Демократической партии, но проиграл и остался в больших долгах.

В 1970 году он вновь принял участие в выборах на губернаторский пост. По сравнению с предыдущей кампанией Картер позиционировал себя как политика консервативных взглядов, но не высказывал определенной позиции насчет расовой интеграции. После того как он был избран главой штата, один из сенаторов-афроамериканцев, Лерой Джонсон, выразивший свою поддержку Картеру, заявил: «Я понимаю, почему его кампания была настолько ультраконсервативной: выиграть выборы в этом штате невозможно, не будучи расистом».

12 января 1971 года во время своей присяги Картер объявил, что время расовой сегрегации закончилось. Журнал Time опубликовал статью о прогрессивных губернаторах «нового Юга», избранных в том же году, в мае 1971 года, с фотографией Картера на обложке