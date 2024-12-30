«Лучший человек, чем президент»: каким был 39-й глава США Джимми Картер
Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, умер на 101-м году жизни. Он был посредником при заключении израильско-египетского мирного договора, которое положило конец войне Судного дня, а в 2002 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Каким был Картер — в материале РБК
Джеймс Эрл Картер-младший родился в 1924 году. Его отец занимался выращиванием и продажей арахиса и держал небольшой магазин, а мать работала сестрой в госпитале. Предки Картера в 1635 году приплыли в Вирджинию из Англии и позже поселились в Джорджии, где в основном занимались выращиванием хлопка. В юности Картер, получив от отца небольшую часть земли, тоже занимался выращиванием, упаковкой и продажей арахиса
После учебы в нескольких колледжах в 1943 году Картер поступил в Военно-морскую академию, где считался прилежным, тихим студентом. С 1946 по 1953 год служил на флоте, входил в группу военнослужащих под командованием четырехзвездного адмирала Хаймана Риковера, которого называют отцом атомного флота США.
В декабре 1952 года Картер занимался ликвидацией последствий первой известной аварии на ядерном реакторе в Чок-Риверской лаборатории (Канада), возглавляя группу ликвидаторов из США. Его группе необходимо было спуститься в реактор и разобрать его. «Нас было 23, и я был главным. Мы все вышли на теннисный корт, у них была точная копия реактора на теннисном корте. Мы бежали туда со своими гаечными ключами и проверяли, столько болтов и гаек можно открутить за 90 секунд, и потом мы спускались в сам реактор так быстро, как только могли, и снимали столько болтов, сколько могли. Каждый раз, когда нам удавалось снять болт, эквивалентная деталь удалялась на макете», — рассказывал Картер. По его словам, это происшествие навсегда повлияло на его взгляды на атомную энергию. Он планировал и дальше продолжать службу, но в 1953 году умер отец, и Картеру пришлось вернуться домой, чтобы продолжать семейный бизнес. Он оставил службу в звании лейтенанта.
Во время учебы в Военно-морской академии Картер познакомился с подругой своей сестры Рут Розалин Смит. В 1946 году они поженились. У супругов четверо детей — три сына и дочь. Журнал Newsweek называл миссис Картер самой влиятельной первой леди новейшей истории. Розалин оказывала большую поддержку Картеру: когда он вернулся со службы, чтобы заниматься бизнесом, она изучала бухгалтерию, во время его губернаторской и президентской кампаний помогала во время многочисленных поездок и при составлении речей, была его советником и доверенным лицом. В автобиографии она писала, что в Белый дом вошла скорее как политический партнер, а не как жена. После отставки с поста президента супруги вместе занимались основанным ими Центром Картера
После раздела имущества и оплаты долгов Картера-старшего семья Джимми не смогла позволить себе даже собственное жилье. Но благодаря хорошему образованию вскоре Картерам удалось вернуться к бизнесу и поддержать дела семьи, и Картер стал видным членом общины и баптистской церкви. В 1962 году он объявил о своем желании баллотироваться в сенат штата Джорджия. В то время в штате росло межрасовое напряжение: большая часть жителей штата выступала против совместных школ и не была сторонниками расовой терпимости и интеграции, за которые выступал Картер. Тем не менее ему удалось выиграть выборы в сенат и переизбраться туда в 1964 году.
Во время второго срока Картер возглавил комитет по образованию, занимался вопросами финансирования учебных заведений в штате. Спустя два года он решил выдвинуться на пост губернатора Джорджии от Демократической партии, но проиграл и остался в больших долгах.
В 1970 году он вновь принял участие в выборах на губернаторский пост. По сравнению с предыдущей кампанией Картер позиционировал себя как политика консервативных взглядов, но не высказывал определенной позиции насчет расовой интеграции. После того как он был избран главой штата, один из сенаторов-афроамериканцев, Лерой Джонсон, выразивший свою поддержку Картеру, заявил: «Я понимаю, почему его кампания была настолько ультраконсервативной: выиграть выборы в этом штате невозможно, не будучи расистом».
12 января 1971 года во время своей присяги Картер объявил, что время расовой сегрегации закончилось. Журнал Time опубликовал статью о прогрессивных губернаторах «нового Юга», избранных в том же году, в мае 1971 года, с фотографией Картера на обложке
На фото: президент Картер вручает медаль Свободы, посмертно присвоенную Мартину Лютеру Кингу-младшему, его вдове Коретте. Справа — отец Кинга, Мартин Лютер Кинг-старший. 1977 год.
Гражданские права чернокожего населения были приоритетом для Картера-губернатора. Он расширил число государственных служащих и судей-афроамериканцев, повесил портрет Мартина Лютера Кинга-младшего в здании Капитолия, несмотря на протесты членов ку-клукс-клана. Был проведен ряд образовательных реформ, в том числе о равенстве учеников в государственных школах, несмотря на их социальное положение.
Но он иногда старался найти компромисс с консерваторами. Когда Верховный суд США отменил смертную казнь в Джорджии, Картер подписал пересмотренный закон о смертной казни, который вводил возможность такого вида наказания в штате. Позже Картер пожалел, что одобрил смертную казнь, сказав: «Я не видел в этом несправедливости, как сейчас»
Согласно закону штата Картер не имел права баллотироваться на второй губернаторский срок. Тогда он решил принять участие в президентских выборах и 12 декабря 1974 года объявил о своем выдвижении. К тому моменту его едва ли узнавали 2% избирателей, но благодаря Уотергейтскому скандалу удаленность Картера от Вашингтона стала скорее плюсом в глазах избирателей. Стратегия Картера заключалась в том, чтобы завоевать штат до того, как любой другой кандидат опередит его. Во время кампании Картер посетил 37 штатов и произнес более 200 речей, прежде чем любой другой кандидат вступил в гонку.
Картер обещал, что, став президентом, он создаст федеральное агентство по защите прав потребителей, отдельный департамент образования, подпишет мирный безъядерный договор с СССР, сократит оборонный бюджет и многое другое. В 1976 году он был избран 39 президентом США
Президентство Картера пришлось на период рецессии и энергетического кризиса. Для борьбы с ним был, в частности, создан Департамент энергетики. В своем телеобращении Картер призвал американцев относиться к расходованию энергии как можно бережнее. Но вплоть до конца президентства Картера предложенный им закон о преодолении кризиса так и не был принят конгрессом. Он часто вступал с его членами в словесные перепалки и стал одним из самых несговорчивых президентов за всю историю страны. «Существуют кризис доверия между конгрессом и президентом, чувства сомнения и недоверия, которые грозит подорвать законодательную программу президента и стать важным вопросом в предвыборной кампании следующего года», — писала New York Times.
Среди инициатив президента, которые все же удалось провести через конгресс, был указ об объявлении безусловной амнистии для уклонистов от призыва на вьетнамскую войну, а также закон о дерегулировании авиакомпаний, который устранял государственный контроль над тарифами и маршрутами авиаперевозок. В январе 1980 года Картер также подписал закон «О гарантиях займов», который фактически спас корпорацию Chrysler
В 1978 году Картер пригласил в Кэмп-Дэвид (загородная резиденция американских президентов. — РБК) президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Монахина Бегина. В ходе встречи было подписано предварительное соглашение о заключении израильско-египетского мирного договора, которое в итоге положило конец войне Судного дня. Картер выполнил предвыборное обещание, 18 июня 1979 года подписав договор о сокращении ядерных вооружений с советским генсеком Леонидом Брежневым. По мнению Картера, «отношения между нашей страной, Соединенными Штатами Америки, и Советским Союзом являются наиболее важным фактором в определении того, будет ли мир жить в мире или будет охвачен глобальным конфликтом». После того как советские войска вошли в Афганистан, Картер выступил с речью на телевидении и объявил о санкциях против СССР, введя эмбарго на поставки зерна и призвав к бойкоту Олимпийских игр в Москве в 1980 году. США стали поставлять оружие афганским повстанцам
Покинув президентский пост, Картер в 1982 году основал Центр Картера — неправительственную некоммерческую организацию по правам человека, которая работает более чем в 80 странах. Проекты центра включают в себя мониторинг выборов, поддержку демократии, посредничество в конфликтах между воюющими государствами, усилия в борьбе с различными болезнями, такими как малярия.
В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за свою работу «по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и прав человека, а также содействие экономическому и социальному развитию». Картер выступал посредником в решении нескольких конфликтов в Северной Корее, способствовал освобождению журналиста Луиса Мора и лидера лейбористов Хосе Альтамирано в Никарагуа, встречался с политическими диссидентами на Кубе и совершил несколько дипломатических поездок по Ближнему Востоку. В СМИ его деятельность после президентства отмечалась положительно, что сделало Картера одним из самых успешных экс-президентов в американской истории. The Independent писала: «Картер куда лучший человек, чем президент»
Политику почти всех последующих президентов Картер критиковал: Рейгана — за действия на Ближнем Востоке и недостаточное внимание к нарушениям прав человека, президентство Джорджа Буша-младшего — за войну в Ираке, а его администрацию Картер называл худшей в истории США. Обама подвергся критике за решение сохранить тюрьму в Гуантанамо и скандал с Эдвардом Сноуденом. Хотя во время выборов 2016 года Картер поддержал Хиллари Клинтон, впоследствии он несколько раз выступал в защиту Трампа, критикуя отношение к нему СМИ: «Я думаю, что СМИ относятся к Трампу жестче, чем к любому другому президенту, которого я когда-либо знал». Однако в июне 2019 года Картер заявил о своем убеждении, что Трамп не был бы избран без вмешательства России в выборы
В 2015 году у Картера был диагностирован рак, но ему удалось вылечиться. В последние несколько лет Картер периодически оказывался в больницах, чаще всего причиной становились падения с переломами. 22 марта 2019 года Картер стал самым долгоживущим экс-президентом страны.
В феврале 2023-го Центр Картера объявил, что он отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства». 29 декабря 2024 года Картер скончался в возрасте 100 лет.
Еще в 2006 году он отдал распоряжения относительно своих похорон: согласно его воле, после церемонии в Вашингтоне он должен быть предан земле перед его домом в Плейнсе, штат Джорджия
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